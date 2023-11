L’impact des compressions à la station de TVA à Sherbrooke se précise

Les employés de la station de télévision de TVA à Sherbrooke ont rencontré les cadres de Montréal lundi. Ils savent maintenant que deux des quatre journalistes à rester en poste à Sherbrooke deviendront vidéojournalistes.

Ceux-ci devront à la fois exercer le rôle de journaliste et de caméraman.

Jeudi dernier, des employés ont rapporté que plus de cinquante postes allaient être abolis dans quelques mois tous départements confondus. L'équipe de TVA Sherbrooke est la station régionale la plus touchée par cette restructuration.

Le directeur de l’information, Serge Roux, assure que les bulletins d’information régionaux du midi et du soir de l’Estrie demeureront, même si le volet technique de la production sera assumé par la station de Québec.

Ceux qui perdent leur emploi sont tous ceux qui préparent le bulletin de nouvelles et qu'on ne voit pas nécessairement et dont on devra nécessairement se départir , développe Serge Roux.

Le directeur de l'information explique que le plan de réorganisation pourrait prendre plusieurs mois à se déployer.

Il soutient que la rencontre a été de surtout de rassurer le personnel que c'est une transition que l'on fait à TVA. Ce ne sera pas massivement effectif dans les prochains mois .

Ouvrir en mode plein écran Le directeur de l'information à la station régionale de TVA à Sherbrooke, Serge Roux. Photo : Radio-Canada

Compte tenu des circonstances, ma surprise a été de voir que les gens étaient à ce point solidaire. Le lendemain de l'annonce, vendredi, personne n'a été absent. Il y a des gens qui auraient pu dire : "il faut que je me replis sur moi-même, j'ai des journées de maladie, je vais rester à la maison, je vais réfléchir." Mais au contraire, ont le goût d'être ensemble, de rassembler.

Le moral est somme toute bon , observe-t-il.

Comme la transition va se faire sur plusieurs mois, ça ne veut pas dire que ça va se terminer pour tout le monde en février, certains oui, mais au niveau de l'équipe de la salle des nouvelles, il y a plusieurs mois qui nous séparent encore. Ça a rassuré les gens qu'on n'était pas brusqué .

Le directeur de l'information a confiance que l'ensemble de la région continuera à avoir une couverture journalistique adéquate.

Serge Roux confie qu'il est lui aussi touché par les suppressions de postes. On s'attendait à des changements, ce n'était pas une si grande surprise que ça, c'est un cycle, ça revient.

Pour ce qui est de l'immeuble de TVA à Sherbrooke, ce n'est pas encore décidé si l'équipe déménagera dans un autre immeuble ou si elle restera sur place.

Avec les informations de Delphine Belzile