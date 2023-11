Arrestation mortelle : une famille poursuit la Ville de Québec

La famille d'un homme mort après son arrestation réclame plus de 330 000 $ à la Ville de Québec et à la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec (CTAQ).

Le procès civil s'est ouvert, lundi, au palais de justice de Québec. Le père et la sœur de Bruno-Pierre Harvey, mort à 28 ans, reprochent aux policiers et aux ambulanciers d'avoir mal fait leur travail.

Harvey a succombé à un arrêt cardio-respiratoire après avoir été maitrisé par plusieurs agents, le soir du 6 septembre 2020.

Quelques minutes plus tôt, le jeune homme, torse nu, s'était introduit dans une résidence de Charlesbourg. Lors de l'intrusion, les occupants ont composé le 911.

Désolant

Le propriétaire de la résidence a témoigné. Il a expliqué ne pas s'être senti menacé par la visite impromptue de l'individu qu'il ne connaissait pas.

Stéphane Robitaille a demandé à sa conjointe de composer le 911 pour protéger le garçon qui lui semblait avoir besoin d'aide.

Il n'était pas menaçant, il était perdu.

Monsieur Robitaille regrette depuis ce temps de ne pas avoir réussi à calmer le jeune homme. La fin, c'est désolant , a soufflé le témoin disant s'en vouloir encore aujourd'hui.

Dans un interrogatoire préalable, une policière qui a participé à l'intervention a affirmé que le couple qui a composé le 911 était paniqué , ce que Stéphane Robitaille réfute.

Le jeune était tout petit , indique l'homme d'une bonne stature qui a déjà travaillé comme agent de sécurité.

Bruno-Pierre Harvey a subitement quitté la résidence de M. Robitaille, en laissant sur place son cellulaire. Il a été interpellé quelques instants plus tard par les policiers.

Arrestation filmée

L'avocat du père et de la sœur a présenté des vidéos captées par des citoyens qui ont assisté à l'arrestation.

En plus de voir l'intervention policière, on y entend les cris de détresse de Bruno-Pierre Harvey.

Dans la salle d'audience, le père de Bruno-Pierre Harvey a préféré ne pas regarder les images, bouchant même ses oreilles pour ne pas entendre les derniers instants de la vie de son fils.

Lui et sa fille ont essuyé leurs larmes après la présentation qui a duré environ une minute.

J’respire pu

J’veux vivre ; aidez-moi ; j’respire pu , a crié entre autres Bruno-Pierre Harvey pendant que quatre policiers s'affairaient à le maîtriser et que d'autres arrivaient en renfort.

L'un d'eux lui a placé un masque anti-crachat sur la tête.

L'intervention a duré quelques minutes et le décès du jeune homme a été constaté à son arrivée à l'hôpital.

La famille Harvey reproche aux agents une intervention complètement inappropriée , alors que Bruno-Pierre était dans un état de délire agité . Quant aux ambulanciers, ils auraient mis trop de temps à prendre ses signes vitaux et lui retirer le masque anti-crachat.

Dans leur requête, les poursuivants concèdent que Bruno-Pierre était un consommateur de cocaïne occasionnel. Le jeune homme, sans antécédent judiciaire, vivait des moments difficiles. La veille de sa mort, il avait assisté aux funérailles de sa mère. Cette dernière est décédée quelques mois plus tôt d'un cancer généralisé.

Réclamation contestée

De leur côté, la Ville de Québec et la Coopérative ambulancière se défendent d'avoir mal agi. Les deux organisations vont présenter des témoins experts lors de leur défense qui doit débuter la semaine prochaine.

À la suite d'une enquête du BEI , le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a décidé de ne pas porter d'accusation contre les policiers impliqués dans l'arrestation.

Pour justifier sa décision, l'organisme s'est appuyé sur le rapport du pathologiste. Ce dernier a déterminé que des lésions mineures attribuables à l'arrestation ou aux manœuvres de réanimation n'avaient pas contribué au décès de M. Harvey.

Le Bureau du coroner a aussi conclu que Bruno-Pierre Harvey a succombé à un arrêt cardio-respiratoire à la suite d'une surdose involontaire de cocaïne, ce que conteste sa famille.

En plus du montant d'argent réclamé, Bruno Harvey et sa fille demandent au Tribunal de prononcer des ordonnances. Ils veulent forcer la Ville à mieux former ses policiers pour intervenir auprès des personnes en état de crise et à mieux encadrer l'utilisation du masque anti-crachat.

C'est la juge Marie-Paule Gagnon de la Cour supérieure qui entend la cause qui doit durer trois semaines.