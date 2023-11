Meurtre de Daphnée Jolivet : bientôt des arrestations, assure le SPVQ

Les policiers de Québec seraient sur le point d’arrêter des suspects en lien avec le meurtre de la jeune Daphnée Jolivet, tuée dans le quartier Maizerets à la fin du mois d'octobre.

Dans une entrevue accordée à Radio-Canada, le directeur du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), Denis Turcotte, a voulu se montrer rassurant : les policiers sont très actifs dans le dossier de ce meurtre toujours irrésolu.

J'anticipe que dans les prochains jours, les prochaines semaines, on devrait procéder à [une ou des] arrestation[s].

Daphnée Jolivet, 19 ans, a été tuée chez elle, le 25 octobre dernier. Un adolescent a aussi été gravement blessé lors de l’agression. Un suspect de 16 ans a été arrêté ce soir-là, mais personne ne fait pour l’instant face à des accusations en meurtre.

Ouvrir en mode plein écran La photo de profil de Daphnée Jolivet en 2019. Photo : Facebook

Ce crime a semé l’inquiétude dans le quartier Maizerets. Dans les heures qui ont suivi le meurtre, des sources ont affirmé à Radio-Canada que les policiers suivaient une piste qui permettait de croire que le crime aurait un lien avec des membres d’un gang de rue. Le chef de police n’a pas souhaité se prononcer sur cette hypothèse.

Publicité

C'est très, très, très hasardeux de mentionner ça aujourd'hui , a-t-il affirmé.

Plus d’armes en circulation

À quelques semaines de la fin de l’année, le directeur du SPVQ dresse déjà un lourd bilan en matière de crime violent à Québec. Jusqu’à présent, six meurtres sont survenus. C’est le nombre le plus élevé depuis 2017, une année marquée par l’attentat de la grande mosquée de Québec qui avait fait six victimes.

Cette année, les policiers de Québec constatent aussi une augmentation du nombre d'événements impliquant des armes à feu.

On voyait ça venir , note Denis Turcotte, qui précise que les armes qui circulent à Québec ont tendance à provenir de l’Ouest canadien.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur du Service de police de la Ville de Québec, Denis Turcotte, remarque une augmentation du nombre d'événements impliquant des armes à feu. Photo : Radio-Canada / Steve Breton

Certains individus arrêtés avec une arme en leur possession sont connus des policiers, d’autres non. Par exemple, un jeune homme de 21 ans a été arrêté dimanche en possession d’un pistolet 9 millimètre chargé ainsi que d’un chargeur haute capacité avec plusieurs balles. Le suspect, Eliot Abikunda, a été formellement accusé d’avoir eu illégalement en sa possession une arme à autorisation restreinte. Le jeune homme n’a aucun antécédent judiciaire.

Publicité

Conflits entre groupes criminels

Denis Turcotte explique que des tensions entre groupes criminels, qui se disputent le contrôle du marché des stupéfiants, sont à l’origine de l’augmentation de la circulation d'armes. Certaines petites organisations pourraient aussi mener des actes violents de façon indépendante.

Il peut aussi y avoir des gens qui passent des commandes aux plus petits pour ne pas se faire pogner, illustre le directeur. Il ne faut pas faire un amalgame de tout ça, c'est vraiment du cas par cas.

Pour le professeur à la retraite et ancien policier Alain Gelly, la circulation des armes a un lien direct avec l’émergence des gangs de rue. À son avis, Québec n’échappe pas à ce phénomène bien connu à Montréal et à Toronto.

Ces gens-là, en s'appropriant les armes à feu, démontrent leur capacité et leur pouvoir de convaincre les autres qui pourraient vouloir leur tenir tête, dit-il. C'est aussi une forme de message qu'ils lancent aux autres en disant : "je suis armé, il faut que tu me prennes au sérieux."

Ouvrir en mode plein écran Alain Gelly, professeur en techniques policières au Campus Notre-Dame-de-Foy et ancien sergent à la section relations communautaires. Photo : Radio-Canada / Érik Chouinard

Pour ces petits groupes émergents qui font compétition aux réseaux criminels plus structurés, posséder des armes démontre le sérieux de leurs opérations.

Ça démontre une capacité de structure et de force par rapport aux autres , ajoute Alain Gelly.

Un seul des six meurtres survenus cette année, celui de Keven Plante-Ménard, est lié à la violence armée. Le jeune homme a été tué par balle dans son appartement du quartier Limoilou en août. Ce dossier demeure lui aussi non résolu. Denis Turcotte a voulu rassurer la population en répétant que les enquêtes avancent rondement.

Vous êtes en sécurité à Québec.

Ressources insuffisantes

Devant la hausse du nombre de crimes, Denis Turcotte ne cache pas que ses enquêteurs sont débordés. Ceux-ci doivent parfois prioriser certains dossiers. Le directeur indique à mots couverts que cela pourrait entraîner des délais.

Comme employeur responsable, je ne peux pas les faire travailler 24 heures en ligne, explique-t-il. Ils sont tellement dévoués qu'ils veulent avoir des résultats dans leur enquête. C'est un peu nous qui devons les ralentir.

Sans dire que je manque de ressources, je vois ça venir. Ça va nous en prendre, des ressources.

Le chef de police a d’ailleurs demandé au ministère de la Sécurité publique des ressources supplémentaires pour combattre la violence armée dans la région de Québec, à l’instar de la grande région de Montréal.