Benjamin Perron laisse le temps transformer ses oeuvres

Créées à partir de papier photographique photosensible, non développées et non fixées en chambre noire, les œuvres de l’artiste Benjamin Perron, exposées au studio de la Maison des artistes visuels du Manitoba, sont en constante transformation.

Avec son exposition intitulée Benjamin Perron | Les formes animées de la couleur, l’artiste montréalais, qui complète présentement une maîtrise en beaux-arts à la l'école des arts de l’Université du Manitoba, explore et questionne les normes de la photographie, tant dans les procédés que dans les stratégies d’exposition.

L'exposition de Benjamin Perron « Les formes animées de la couleur » est présentée à la Maison des artistes visuels du Manitoba. Photo : Radio-Canada / Denis Chamberland

Je ne me considère pas comme un photographe plus comme un artiste visuel qui utilise le médium photographique.

À l’entrée du studio de la Maison des artistes visuels du Manitoba, un impressionnant assemblage de divers papiers photographiques photosensibles aux formes et couleurs variées est installé.

L'oeuvre prendra un tout autre aspect au fil des journées d'exposition, changeant tranquillement de couleur, sous l’effet de la lumière ambiante.

L'œuvre de papier photographique photosensible au début de l'exposition. Dimension 244 x 305 cm Photo : Benjamin Perron

J’aime travailler avec l’espace, la lumière et le temps, c’est une opportunité d’essayer des choses dans un nouvel espace plutôt que dans mon studio personnel.

L'œuvre composée de papiers photographiques photosensibles après quelques jours d'expositions. Photo : Benjamin Perron

Outre cette oeuvre de 244 X 305 cm, d'autres compositions de papiers photographiques photosensibles sont réunies dans l'espace d'exposition.

L’artiste a placé des plantes sur des papiers photosensibles qu'il a préalablement exposés avant de les assembler dans les lieux où les oeuvres poursuivront leur transformation.

Des plantes ont été placées sur des papiers photographiques photosensibles et exposés préalablement avant d'être assemblés en salle d'exposition. Photo : Radio-Canada / Denis Chamberland

Elles vont devenir plus foncées parce que c’est une pièce dans laquelle il y a beaucoup de lumière et la lumière change la couleur du papier.

Benjamin Perron a placé des plantes sur différents papiers photographiques photosensibles qu'il a exposées à la lumière préalablement. Photo : Radio-Canada / Denis Chamberland

Benjamin Perron fige également dans le temps plusieurs de ses oeuvres en scannant les papiers exposés avant de les ranger à la noirceur dans différentes enveloppes.

L'exposition Benjamin Perron | Les formes animées de la couleur est présentée jusqu'au 25 novembre.