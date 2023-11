Les citoyens de Girardville et d’Albanel se mobilisent pour sauver leur caisse Desjardins

Pas moins de 2000 citoyens ont fait savoir leur mécontentement quant à la fermeture des guichets et des comptoirs Desjardins d’Albanel et de Girardville, au nord du Lac-Saint-Jean. Deux pétitions de plus de 1000 noms ont été créées pour demander à Desjardins de revenir sur cette décision.

Rappelons que le conseil d'administration de la Caisse populaire Desjardins des Plaines boréales a annoncé que les deux comptoirs et guichets allaient disparaître du paysage à compter du 20 novembre.

De son côté, le maire d’Albanel, Dave Plourde, dit soutenir les pétitions.

C'est l’un de nos derniers services de village. [...] Ce sont des entreprises ou des gens qui vont devoir aller faire leurs dépôts à Normandin ou à Dolbeau, qui se trouvent à peu près à une dizaine de kilomètres , a-t-il expliqué en entrevue à l’émission Place publique.

Les deux pétitions devraient être déposées au cours de la semaine, selon le maire.

L’actuel bâtiment de la caisse de Desjardins d'Albanel sera acquis par la Municipalité. C’est ce qui était convenu depuis quelques années.

Toutefois, le maire ne s’attendait pas à ce que la coopérative fasse ses valises. Il aurait espéré qu’un point de service demeure à cet endroit.

On serait bien content s’ils pouvaient rester là. On ne les tasse pas de là , a-t-il soutenu.

Il déplore par ailleurs que la population n’ait pas été mise au courant.

Selon eux, il n’y a plus assez de dépenses, il n’y a pas assez de transactions au guichet. Donc, c'est leur raison. C’est quoi les coûts d'entretien, c'est quoi le coût récurrent à toutes les années? On ne le sait pas , a conclu Dave Plourde.

