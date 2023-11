Santé, logement et coût de la vie : un menu chargé pour les députés de l’Î.-P.-É.

La santé, le coût de la vie, la crise du logement ou encore l'environnement seront une nouvelle fois à l'ordre du jour de la nouvelle session de l'assemblée législative de l'Île-du-Prince-Édouard qui débute mardi.

Le gouvernement progressiste-conservateur présentera 30 projets de loi au cours des prochaines semaines. Ceux sur la santé mentale et la protection de l'enfance font partie des priorités. Le budget d'immobilisation, le premier du deuxième mandat de Dennis King, est également attendu avec impatience.

Je pense que cette session sera très occupée avec les 30 projets que nous allons présenter , croit Zach Bell, le représentant du gouvernement à l'Assemblée.

Ouvrir en mode plein écran Zach Bell est le représentant du gouvernement progressiste-conservateur. Il croit que cette session pourrait aller au moins jusqu'à la mi-décembre. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Selon Don Desserud, politologue à l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard, cette session promet d'être longue et passionnante.

Il y aura beaucoup plus de travail lors de cette session qu'à la précédente.

Du travail à terminer

Outre les projets de loi, le gouvernement devra aussi compléter certains dossiers laissés en suspens, comme le rapport sur la déforestation liée à la tempête post-tropicale Fiona, le rapport sur l'état des forêts, la stratégie sur le logement ou encore celle sur la croissance démographique.

Les partis d'oppositions sont impatients de reprendre les discussions sur ces dossiers.

Le gouvernement n'accorde aucune priorité à la gestion de la province s'il ne présente pas dès que possible une stratégie sur la croissance démographique. On parle quand même d'une population qui augmente très rapidement.

Ouvrir en mode plein écran La cheffe intérimaire des verts, Karla Bernard, demande au gouvernement de rapidement présenter sa stratégie sur la croissance démographique. Photo : Radio-Canada

Le chef du Parti libéral, Hal Perry, est lui aussi impatient d'entendre le gouvernement sur ces sujets-là, et en particulier, celui sur la santé. Il assure que le nombre de résidents de l'île inscrits sur la liste d'attente pour obtenir un médecin de famille continue de battre des records. Actuellement près de 35 000 personnes, soit 20 % de la population, y sont inscrites.

Rien n'indique que les soins de santé sur l'Île-du-Prince-Édouard s'améliorent pour qui que ce soit , déclare-t-il.

Combien de jours de congés de maladie payés?

Le Parti vert et le Parti libéral comptent déposer un projet de loi sur les congés de maladie rémunérés. À l'automne dernier, le projet de loi du Parti vert avait été rejeté. Depuis, ils reviennent avec une nouvelle approche, cinq jours garantis de congé maladie pour tous cumulables à chaque année, au lieu de dix jours.

On veut être certain que les insulaires obtiennent des jours de congés de maladie payés. On veut commencer avec un chiffre plus raisonnable pour les progressistes-conservateurs et les libéraux, car ils ne nous ont pas soutenus la dernière fois , explique Karla Bernard.

Le Parti vert espère à terme faire monter le nombre de congés maladie rémunérés à dix. De son côté, le Parti libéral donne sa préférence à cinq journées.

Ouvrir en mode plein écran Hal Perry, nouveau chef de l'opposition officielle à l’Île-du-Prince-Édouard et chef intérimaire du Parti libéral de la province. Photo : CBC / Wayne Thibodeau

Beaucoup d'entreprises offrent déjà des jours de congés de maladie rémunérés, il faut maintenant trouver un équilibre en termes de jours qui donneront satisfaction aux employés et aux employeurs.

Les débats débutent ce mardi et pourraient s'étendre jusqu'à la mi-décembre.