Machinex de Plessisville a levé le voile, lundi, sur sa plus récente création. Alors que vient de s'élargir la consigne au Québec, l'entreprise lance une machine dernier cri pour le tri des cannettes.

Nommée MACH ContAIner, la machine renferme une technologie qui s'appuie sur la reconnaissance d'images, comme celle des robots dans les centres de tri. Grâce à l'appareil, Machinex espère révolutionner la manière dont les citoyens pourront bientôt se départir de leurs contenants consignés.

Elle pourra servir à un citoyen ou à un commerçant qui arrive avec un gros, un petit ou un moyen volume de contenants. Il les décharge dans la machine qui peut en recevoir environ 250 d'un coup , a mentionné l'ingénieur et vice-président aux ventes et stratégies de l'entreprise, Jonathan Ménard.

Le dispositif peut, selon ses concepteurs, traiter 600 contenants par minute. Il devrait entre autres être déployé dans les futurs centres de dépôts, qui doivent apparaître progressivement en province.

L'intelligence artificielle, avec nos réseaux neuroniques, va permettre, de par l'aspect du contenant, sa forme, sa couleur, son logo, identifier le contenant, calculer la consigne, puis retransmettre ça au client par virement électronique ou avec un coupon. On s'éloigne donc du code à barres , a expliqué M. Ménard.

La compagnie aimerait d'ailleurs que sa création voyage au-delà des frontières de la province de Québec.

Il y a très peu de fournisseurs de machines et de solutions clé en main pour la consigne. Cette machine, c'est une première en Amérique du Nord. On peut voir déjà un engouement pour quelque chose d'aussi unique , a fait savoir la directrice marketing et affaires corporatives chez Machinex, Anne-Marie Paré.

Cette dernière souligne par ailleurs que la machine pourra s'adapter sans problème à l'élargissement de la consigne aux bouteilles de verre prévu au Québec en 2025.

D'après le reportage de Jean-François Dumas