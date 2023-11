Le collectif de la Toronto Alliance for the Performing Arts (TAPA), qui réunit des artistes de l'opéra, de la danse et du théâtre, a inauguré lundi B Street. Ce nouvel espace de création multidisciplinaire comprend entre autres des studios d'enregistrement audio, vidéo et une salle de répétition, au 1100 rue Bathurst.

Une cinquantaine de personnes étaient réunies devant le bâtiment, à l’angle des rues Dupont et Bathurst, pour la cérémonie. Une fois le ruban rouge coupé, les visiteurs ont pu découvrir les espaces de création locatifs aménagés sur deux étages.

Le partage du matériel et des lieux les rend plus accessibles aux artistes en difficulté financière. La fusion d’espaces de travail est une avenue économique que plusieurs acteurs du milieu artistique torontois ont adoptée.

C’est vraiment difficile pour des artistes de trouver un lieu accessible pour la création de nouveaux spectacles.

J'espère que, maintenant, on pourra vraiment se rassembler pour créer de nouveaux projets , s'enthousiasme Allegra Fulton, actrice et réalisatrice torontoise.

Ouvrir en mode plein écran Jacoba Knaapen, la directrice générale de la Toronto Alliance for the Performing Arts, dévoile les différents espaces collaboratifs de B Street. Photo : Radio-Canada / Caroline Samii-Esfahani

Un collectif accessible

B Street s'adresse aux humoristes, aux acteurs, aux réalisateurs, aux danseurs et aux animateurs de balados qui désirent travailler à leurs projets individuels ou encore collaborer avec d’autres membres.

Il y a une salle de répétition et il y a une salle de thé où on peut s'asseoir et échanger des idées et ça, c'est vraiment très important. Après la COVID, on était un peu isolés, alors je trouve que cette idée est un grand pas en avant ! , confie Allegra Fulton.

Ouvrir en mode plein écran Le studio d'enregistrement audio de B Street Photo : Radio-Canada / Caroline Samii-Esfahani

Le collectif d’artistes veut jouer le rôle d’incubateur et proposer une infrastructure conviviale aux créateurs des groupes sous-représentés.

Nous voulons encourager les artistes émergents, ceux qui n'ont pas eu leur chance et qui n'ont pas pu trouver d'espace financièrement abordable , déclare la directrice Jacoba Knaapen.

L’adhésion annuelle à B Street coûte 60 $, 40 $ pour six mois, et donne accès au studio d'enregistrement audio, à des cabines pour les réunions virtuelles, à un espace de travail partagé, à une salle de répétition et à un studio d'enregistrement vidéo.

Une fois l'adhésion payée, des frais de locations pour les différents services s'appliquent et varient. Plus la durée de location est longue, plus le taux horaire baisse.