À Toronto, le jury au procès de Peter Nygard n'a jamais été avisé que le nombre de plaignantes avait été réduit in extremis avant le début du procès, de même que le nombre d'accusations. Le documentaire de Fifth Estate, à CBC, n'a en outre pas été utilisé comme preuve incriminante.

La Couronne avait révélé le 11 septembre au juge Robert Goldstein qu'elle avait réduit de 11 à 6 le nombre des accusations portées contre Peter Nygard et de 8 à 5 le nombre de plaignantes.

L'identité de toutes les présumées victimes de Peter Nygard est protégée en vertu d'un interdit de publication.

Le procureur de la Couronne, Neville Golwalla, n'avait toutefois pas donné les raisons d'un tel revirement, qui avait reporté de deux semaines le début des audiences. La loi ne l'obligeait pas à le faire de toute façon.

Ouvrir en mode plein écran Peter Nygard, que l'on voit ici au palais de justice de Toronto, est accusé d'avoir violé cinq femmes, dont une mineure, entre 1986 et 2005. Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui/CBC

Par déduction, on peut néanmoins présumer au moins deux choses :

la Couronne n'avait pas assez de preuves pour obtenir une probabilité raisonnable d'obtenir un verdict de culpabilité;

trois des huit plaignantes ont décidé d'abandonner les accusations contre Peter Nygard pour différentes raisons.

Le jury n'a donc pas été mis au courant de l'existence de ces plaignantes additionnelles et des accusations semblables aux six accusations criminelles auxquelles Peter Nygard fait face dans ce procès.

Il s'agissait de trois chefs d'agression sexuelle et de deux chefs de séquestration pour deux des trois femmes.

Ouvrir en mode plein écran Le Centre de détention du sud de Toronto, dans lequel est détenu Peter Nygard depuis son transfert du Manitoba durant l'automne 2021. Photo : Radio-Canada / Mark Bochsler / CBC

Le jury n'a en outre jamais su que la Couronne avait l'intention d'appeler au procès une quatrième femme qui n'a jamais porté plainte contre Peter Nygard au Canada, mais qui prétend avoir été agressée aux Bahamas.

Le procureur Golwalla s'était toutefois ravisé à son sujet pour des raisons qu'il n'a pas révélées non plus.

La nature et les circonstances des allégations des quatre femmes ne peuvent toutefois être révélées pour l'instant, parce que l'audience sur le cautionnement de 2022 est toujours frappée d'un interdit de publication.

Détention préventive non révélée

Le jury n'a jamais su non plus qu'un juge de paix ontarien avait refusé de libérer sous caution Peter Nygard après son arrestation au Manitoba et son transfert en Ontario.

Dans ce procès, Peter Nygard n'a jamais comparu dans le box des accusés en tenue de prisonnier. Vêtu de la même tenue de civil noire, il était toujours assis à côté de ses deux avocats.

Le jury n'a donc pas vu que l'accusé entrait chaque matin dans le prétoire les menottes aux poignets assis dans un fauteuil roulant avant qu'un policier ne l'assoie dans une chaise.

Ouvrir en mode plein écran Brian Greenspan, l'avocat de Peter Nygard, entre au palais de justice le 26 septembre 2023 pour le début du procès. Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

L'avocat Brian Greenspan avait en outre expliqué qu'il lui était difficile de rencontrer son client et de le préparer avant son témoignage, parce qu'il devait se rendre à la prison en respectant un horaire de visites très restrictif.

Il n'avait toutefois pas révélé immédiatement à la cour son intention de faire témoigner son client.

Dans la même veine, le jury n'a jamais appris que Peter Nygard fait face à d'autres accusations criminelles au Québec et au Manitoba et qu'il fait face à des procédures d'extradition entre le Canada et les États-Unis.

Ouvrir en mode plein écran Le procureur de la Couronne, Neville Golwalla, entre au palais de justice de Toronto après la pause lunch, le premier jour du procès, le 26 septembre 2023. Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

Le juge a par ailleurs sévèrement restreint la Couronne dans son contre-interrogatoire de l'accusé.

Une journée entière avait été consacrée à l'étude des questions que la Couronne voulait soumettre à Peter Nygard.

Le documentaire de Fifth Estate

La Couronne voulait par exemple utiliser des extraits du reportage de The Fifth Estate, de CBC , à son avantage, en particulier les images qui montrent Peter Nygard en train de faire la fête dans ses propriétés et à bord de son avion privé.

Les procureurs voulaient montrer que Peter Nygard consomme plus d'alcool qu'il ne l'a laissé croire dans son témoignage durant cinq jours.

Ouvrir en mode plein écran Dans cette photo, tirée d’une vidéo de Stephen Feralio, Peter Nygard célèbre l'élection du premier ministre des Bahamas, Perry Christie, en 2012, dans son ancien bureau de New York. Photo : Stephen Feralio

À en croire la Couronne, on y voyait Peter Nygard en train de boire de la bière dans son jet, du champagne lors d'une fête à New York et du vin au mariage de sa fille à sa résidence de Los Angeles.

Me Golwalla avait rappelé que Peter Nygard avait invité certaines des cinq plaignantes à venir boire un verre dans sa suite et qu'il était approprié de démontrer des contradictions dans le témoignage de l'accusé, lorsqu'il prétend boire très peu d'alcool et uniquement du vin .

Le procureur précise que la plaignante no 2, la seule mineure du groupe au moment des faits reprochés, avait révélé dans son témoignage que Peter Nygard l'avait fait boire avant le viol collectif présumé à trois personnes.

Ouvrir en mode plein écran L'ancien quartier général de Peter Nygard à Toronto avec les appartements privés au cinquième étage. Photo : Radio-Canada / CBC (archives)

Me Golwalla voulait montrer que l'alcool était très accessible dans toutes les propriétés de l'accusé, y compris son avion, même si les plaignantes prétendent toutes avoir été agressées dans la suite privée de l'ancien atelier de Peter Nygard à Toronto.

Le magistrat lui a toutefois indiqué de ne s'en tenir qu'à la présence d'alcool dans la suite de Toronto.

Autres restrictions du magistrat

Le juge a en outre limité la portée du témoignage de la Dre Lori Haskell, premier témoin à charge dans ce procès.

La défense s'était catégoriquement opposée à sa présence, parce qu'elle craignait qu'elle ne détourne l'attention du jury.

Ouvrir en mode plein écran La chambre de Peter Nygard au cinquième étage de son atelier de mode de Toronto, où les cinq plaignantes disent avoir été violées. Photo : Radio-Canada / CBC (archives)

Le magistrat n'a autorisé la Couronne qu'à interroger la psychologue sur les conséquences d'un syndrome de stress péritraumatique et non post-traumatique sur une personne victime de viol.

Le stress péritraumatique décrit l'ensemble des réactions physiologiques, émotionnelles et cérébrales qu'une personne victime de violence sexuelle pourrait exprimer pendant un événement traumatique et non après les faits traumatisants.

Ouvrir en mode plein écran La psychologue clinicienne Lori Haskell, premier témoin à charge à être entendu au procès de Peter Nygard. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Nadeau

La Couronne avait appelé à la barre la Dre Haskell pour que le jury comprenne la complexité des traumatismes sur le cerveau humain avant de faire témoigner les cinq plaignantes.

La psychologue avait expliqué que des événements traumatisants peuvent toucher la mémoire, le jugement et les réflexes des individus qui en sont victimes.

Elle n'a toutefois pu expliquer au jury les conséquences d'un stress post-traumatique sur des victimes de viol bien après la commission d'actes sexuels perturbants.