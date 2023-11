Le bloquiste Alexis Brunelle-Duceppe réclame une aide d’urgence immédiate pour les médias

Selon le député de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe, le gouvernement fédéral doit soutenir « tout de suite » les médias traditionnels en crise.

Ça prend une aide d'urgence tout de suite. On n’a pas le temps d'attendre que les négociations avec les GAFAM soient terminées , a indiqué le membre du Bloc québécois en entrevue à Radio-Canada, mercredi.

Il faut présentement un plan d’urgence rapide. Maintenant.

L’accaparement des revenus liés à la publicité par les géants du web, comme Google et Meta, la multiplication des plateformes, mais aussi le changement des habitudes des Québécois entraîne des difficultés financières dans la presse écrite et dans les salles de nouvelles télévisuelles.

Jeudi, le Groupe TVA a annoncé l’abolition de 547 postes dans l'ensemble du réseau, dont une quinzaine au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La veille, on apprenait que 125 employés des Coops de l’information, dont fait partie Le Quotidien, ont pris la décision de quitter leur poste dans le cadre d’un programme de départ volontaire.

Ces mauvaises nouvelles s’ajoutent à d’autres à l’échelle de la province, comme la fermeture définitive de Métro Média, annoncée cet été, ainsi que la fin du Publisac. Le média régional Trium Médias, qui possède quatre hebdomadaires, a d'ailleurs indiqué que tous ses journaux allaient être distribués dans des boîtes disposées à plusieurs endroits du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce qui allait entraîner des répercussions financières.

En conférence de presse jeudi, le dirigeant de Québécor, Pierre Karl Péladeau, a annoncé le congédiment de 31 % des effectifs du Groupe TVA.

Selon Alexis Brunelle-Duceppe, le gouvernement a deux poids deux mesures quand vient le temps d’aider les organisations en situation financière déficitaire.

Lorsque c'est le temps de sauver l'automobile en Ontario, on est là, lorsque c'est le temps de sauver les pétrolières et les gazières dans l'Ouest, on est là. Là, c'est nos médias qui en ont besoin. C'est quand même un des socles de notre démocratie , a soutenu l’élu fédéral.

Délais dans les négociations

Dimanche, la ministre du Patrimoine, Pascale St-Onge, s’est dite optimiste sur les ondes de Radio-Canada quant à l'avancement des négociations en cours avec Google en ce qui a trait au projet de C-18. De son côté, Alexis Brunelle-Duceppe se garde une petite gêne .

Pascale St-Onge affirme que les négociations avec Google dans le cadre du projet de loi C-18 vont bon train.

Moi, je ne crierai pas victoire tant qu'on n’aura pas quelque chose d'écrit noir et blanc sur un contrat.

On ne peut jamais se fier à ces gens-là. Quand je parle de ces gens, je parle de Meta et compagnie. Que le gouvernement me dise que ça va bien, tant mieux. Moi, ce que j'attends, ce sont des résultats et présentement on ne les a toujours pas , estime-t-il.

Alors que Google continue de dialoguer avec Ottawa en brandissant la menace de mettre fin à la diffusion des contenus d’information canadiens, Meta a mis fin à ses discussions en juin en mettant cette mise en garde à exécution.

C-18, adoptée cet été, doit entrer en vigueur en décembre. La législation vise à faire en sorte que les géants du web rémunèrent les médias lorsqu’ils partagent et diffusent leurs contenus.

Pascale St-Onge croit que cette dernière pourra renflouer les coffres des médias. Si sa mise en place n'avait pas été retardée pas les efforts des Conservateurs, soutient-elle, TVA aurait pu éviter de congédier 40 % de son personnel.

Avec les informations de Laurie Gobeil et de Julien B. Gauthier