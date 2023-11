La tarification sur le carbone a monopolisé une bonne partie des échanges entre dix des treize premiers ministres canadiens qui étaient réunis dimanche et lundi à Halifax, en Nouvelle-Écosse. La semaine dernière, le gouvernement fédéral a annoncé la suspension de l’application de la taxe carbone pour les foyers qui se chauffent au mazout.

Une action immédiate que l’on peut prendre entre premiers ministres, c’est de nous assurer que tous les Canadiens et Canadiennes sont traités de manière juste par le gouvernement fédéral , a d'emblée souligné Tim Houston à la tête du gouvernement néo-écossais et président de ce Conseil de la fédération.

La décision d'Ottawa d’exempter de taxe carbone les foyers qui se chauffent au mazout concerne tout le pays, mais favorise nettement les provinces de l’Atlantique, où près de 30 % des foyers se chauffent de cette manière, alors qu’en Ontario cela ne concerne que 4 % des foyers.

Les premiers ministres des provinces et territoires réclament donc que cette décision soit élargie au combustible pour le chauffage domestique.

Des premiers ministres qui critiquent une application unilatérale

Si les avis sur la taxe carbone sont plus ou moins unanimes, c’est surtout la méthode du gouvernement fédéral qui fait grincer des dents. Cette situation avec le gouvernement fédéral n’aurait pas dû avoir lieu, si on avait pu s’éloigner de cette doctrine qui dit qu’il faut que ce soit la même chose partout, on aurait pu éviter ce résultat , a ajouté Dennis King, de l'Île-du-Prince-Édouard.

Le premier ministre conservateur de la Saskatchewan Scott Moe juge pour sa part qu' il s’agit d’avoir des choses juste pour les familles .

David Eby (à gauche), aux côtés du premier ministre du Manitoba, Wab Kinew. David Eby est vêtu d'un tee-shirt sur lequel est écrit I love heat pumps (J'aime les thermopompes) pour indiquer qu'il aimerait que les Britanno-Colombiens puissent aussi bénéficier du programme fédéral qui facilite le passage à une thermopompe électrique, d'abord mis à l'essai en Atlantique.

Le néo-démocrate David Eby à la tête de la Colombie-Britannique croit que la taxe carbone a été un moyen efficace pour réduire nos émissions de gaz carbonique depuis 2017, mais qu'il faut s’assurer que les gens sont protégés financièrement .

Ottawa a annoncé, en même temps que la suspension de la tarification du carbone sur le mazout, une aide plus importante pour l’installation de thermopompes électrique dans les régions rurales.

Dans un communiqué commun, les premiers ministres demandent au premier ministre Justin Trudeau d’organiser une réunion avec tous les premiers ministres. Une telle rencontre n’a pas eu lieu depuis 2018.

Éviter les campagnes de recrutement énergiques

La question des soins de santé, pourtant thème majeur de cette réunion du Conseil de la fédération, n’a été abordée qu’à la fin de la conférence de presse.

Sur ce sujet, les chefs des gouvernements provinciaux ont partagé leurs idées novatrices et projets pilotes qui sont développés dans chaque province, sur le triage des patients avant les urgences ou sur les chirurgies par exemple.

Ils se sont également entendus sur un point : ne plus voler les professionnels de santé des autres provinces.

Nous reconnaissons tous et toutes que les professionnels sont mobiles, mais le Canada a un impératif de fournir des soins de haute qualité à chaque endroit, et voler les travailleurs des uns ou des autres ne nous permet pas d'arriver à cet objectif , a commenté Scott Moe de la Saskatchewan.

Les premiers ministres des provinces et des territoires ont convenu d'éviter les campagnes de recrutement énergiques des professionnels de santé qui manquent partout au pays.

Nous sommes unanimes pour éviter les campagnes de recrutement énergiques entre nous.

Nous devons comprendre pourquoi nos professionnels vont dans le recrutement privé et nous devons travailler sur les conditions de travail , a proposé de son côté Danielle Smith, la première ministre de l’Alberta. Pourquoi seulement 38 % de nos infirmières veulent-elles travailler à temps plein? Nous devons résoudre cela pour nous permettre de ne pas avoir à trop recruter.

Le premier ministre du Yukon, Ranj Pillai, a plaidé pour une reconnaissance des compétences étrangères .