Les employés du service de transport en commun de Hamilton se préparent à entamer une grève jeudi, après le rejet de la dernière offre de la Ville.

La section locale 107 du Syndicat uni du transport (SUT), le syndicat représentant les travailleurs du Hamilton Street Railway (HSR), a annoncé dimanche soir que ses membres avaient rejeté cette offre et qu'il y aurait une grève légale [...] à compter du 9 novembre à partir de 0 h 01 .

Les membres du SUT ont rejeté à 94 % la dernière offre du service municipal, indique le syndicat.

Nos membres étaient furieux de la dernière proposition, car elle ne répond pas aux pressions inflationnistes ni au coût de la vie , a déclaré le président de la section locale 107, Eric Tuck, dans un communiqué de presse.

Une offre salariale insuffisante, selon le syndicat

Selon le syndicat, le HSR a accordé 3,2 % d’augmentation aux conducteurs, aux gestionnaires administratifs et au personnel d’entretien, un montant jugé insuffisant.

Il est extrêmement difficile d'embaucher et de retenir de nouveaux travailleurs des transports en commun lorsque les salaires ne suivent pas le rythme de la conjoncture économique et lorsque les agences de transport voisines (…) paient beaucoup plus.

Prenez d'autres dispositions , dit la Ville

De son côté, la Ville conseille aux usagers de prendre d'autres dispositions à partir de jeudi, y compris la marche, le covoiturage, le taxi, le vélopartage et les scooters électriques de la ville et de travailler à domicile, si possible .

La Ville indique en outre que le service de transport en commun spécialisé DARTS ne serait pas touché.

Ouvrir en mode plein écran Les employés du service de transports publics de Hamilton se préparent à faire grève jeudi. Photo : CBC/Bobby Hristova

La Municipalité a détaillé son offre en soulignant qu’elle comprenait un salaire de 79 726 $ pour la dernière année (2026) de l'accord , une augmentation de 3,75 % rétroactive à janvier 2023 et des augmentations de 3 % en 2024, 2025 et 2026.

Nous savons à quel point le transport en commun est important pour les résidents et les entreprises de Hamilton et la Ville estime que la meilleure solution est une résolution mutuellement acceptable avec la section locale 107 du STU qui permettrait d'éviter une interruption du service , a déclaré le directeur municipal par intérim, Carlyle Khan, dans un communiqué de presse.