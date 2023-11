àVélo a presque doublé son objectif pour la saison 2023

Le service de vélopartage àVélo a permis 670 782 déplacements pour la saison 2023, entre le 1er mai et le 31 octobre. L’objectif initial de 350 000 déplacements pour l’année avait déjà été dépassé au début du mois d’août.

Seulement pendant le Festival d’été, 62 000 déplacements ont été enregistrés durant la dizaine de journées de l’événement. Plus que jamais auparavant, nous terminons la saison d’àVélo avec un bilan extrêmement positif, qui dépasse largement les objectifs que nous nous étions fixés , a fait savoir la présidente du Réseau de transport de la Capitale (RTC) et conseillère municipale, Maude Mercier Larouche, par voie de communiqué.

Plus de 26 000 usagers ont fait appel au service en 2023, c’est presque le double des 14 000 clients de 2022. L’an passé, il n’y avait d’ailleurs eu que 185 000 déplacements.

Ouvrir en mode plein écran Maude Mercier Larouche, présidente du RTC, lors de l'annonce de la prochaine saison d'àVélo, en septembre (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Bruno Boutin

L’abonnement est de loin la façon préférée pour profiter du service, près de 92 % des déplacements ont été effectués par des abonnés mensuels ou annuels. En moyenne, ils ont utilisé àVélo 2,3 fois par semaine.

Le service n’est pas que populaire, selon un sondage en ligne commandé par le RTC , il jouit également d’un fort taux de satisfaction, 95 % des 3200 répondants ont rapporté être satisfaits du système de vélopartage.

La station située place Jacques-Cartier dans Saint-Roch a été la plus achalandée, suivie de celle située sur la rue Fraser et de celle en face de l’église Saint-Jean-Baptiste.

Bonification en continu

En 2024, le RTC compte étendre son offre avec un total de 1300 vélos et 115 stations, plutôt que les 100 vélos et 100 stations initialement prévus. En 2023, 74 stations et 780 vélos étaient disponibles.

L’engouement envers le service nous a même amenés à bonifier l’offre pour l’an prochain. Nous allons poursuivre les discussions avec nos partenaires pour que plus de citoyens puissent bénéficier d’àVélo, et par la même occasion continuer d’encourager les modes de déplacements alternatifs qui sont bénéfiques pour tous , promet la présidente du RTC .

Ouvrir en mode plein écran La majorité des stations ne permettent pas de recharger les batteries des vélos. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Le RTC collabore également avec la Ville de Québec pour poursuivre l'électrification de station, ce sont 23 % d’entre elles qui ont été électrifiées, permettant de recharger les vélos à propulsion électrique assistée à même la station.

Au début de l’été, seulement 3 stations sur 74 étaient reliées au réseau électrique d'Hydro-Québec. Des équipes mobiles du fournisseur privé Vélosolutions sont chargées de remplacer et recharger les batteries dans les 71 autres bornes réparties sur le territoire de la ville de Québec.

Un pas de plus pour le vélo hivernal

Même s’il n’y a pas de plans prochains pour étendre le service àVélo pendant l’hiver, notamment en raison des risques pour les batteries, le RTC souhaite encourager la mobilité active pendant la saison froide. À la suite d'un projet pilote concluant de l’hiver dernier, les parcours Métrobus 800, 801, 802, 804 et 807 conserveront dorénavant leurs supports à vélo à l’avant des véhicules toute l’année.

Ouvrir en mode plein écran Un autobus du RTC avec un support à vélo. Photo : Radio-Canada

Les supports VéloBus permettent aux clients de compléter les premiers et les derniers kilomètres de leurs trajets avec leurs vélos, une belle façon de favoriser la mobilité active, même en hiver , précise Maude Mercier Larouche.

La Ville de Québec poursuit d’ailleurs l'expansion de son réseau cyclable hivernal qui inclut près de 110 km de voies réparties à travers la ville. Le réseau inclut aussi les corridors Vélocité du chemin Sainte-Foy, du boulevard Laurier et de la 4e avenue Est.