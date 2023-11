Le trou noir le plus vieux jamais détecté à ce jour

Le plus vieux trou noir jamais observé, un monstre cosmique formé 470 millions d'années seulement après le big bang, a été détecté par le télescope spatial James Webb de la NASA et l'observatoire Chandra.

Étant donné que l'Univers a 13,8 milliards d'années, l'âge de ce trou noir serait d’environ 13,2 milliards d'années.

Les résultats publiés dans la revue Nature Astronomy (Nouvelle fenêtre) (en anglais) confirment ainsi les théories selon lesquelles les trous noirs supermassifs existaient à l'aube de l'Univers.

Plus étonnant encore pour les scientifiques, ce trou noir est énorme : il est dix fois plus gros que le trou noir de notre galaxie, la Voie lactée.

Publicité

On pense qu'il pèse entre 10 % et 100 % de la masse de toutes les étoiles de sa galaxie , a affirmé l'auteur principal Akos Bogdan, du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. Ce chiffre est très éloigné de la proportion minuscule des trous noirs de notre Voie lactée et d'autres galaxies proches, estimée à 0,1 % , a-t-il remarqué.

Il est stupéfiant de constater qu’un tel mastodonte se soit formé très tôt dans l'Univers , a souligné Priyamvada Natarajan, de l'Université Yale, dans un article complémentaire publié dans les Astrophysical Journal Letters (Nouvelle fenêtre)(en anglais).

Le fait que Chandra l'ait détecté grâce aux rayons X confirme sans aucun doute qu'il s'agit d'un trou noir , selon Mme Natarajan. Avec les rayons X, on capture en fait le gaz qui est attiré gravitationnellement vers le trou noir, qui s'accélère et qui se met à briller dans les rayons X , a-t-elle expliqué.

D'autres découvertes à venir

Selon les scientifiques, le télescope Webb pourrait à lui seul avoir repéré un trou noir vieux de seulement 29 millions d'années, mais celui-ci doit encore être observé dans les rayons X et vérifié. Mme Natarajan s'attend à ce que d'autres trous noirs précoces soient découverts, peut-être moins loin, mais tout de même assez éloignés.

Les télescopes spatiaux Webb et Chandra ont utilisé une technique appelée lentille gravitationnelle pour agrandir la région de l'espace où se trouvent cette galaxie, UHZ1, et son trou noir. Les télescopes ont utilisé la lumière d'un amas de galaxies beaucoup plus proche, à seulement 3,2 milliards d'années-lumière de la Terre, pour agrandir UHZ1 et son trou noir beaucoup plus loin en arrière-plan.

Publicité

Il s'agit d'un objet assez peu lumineux et, par chance, la nature l'a agrandi pour nous , a dit Mme Natarajan.

Lancé en 2021 à une distance de 1,6 million de kilomètres, Webb est l'observatoire astronomique le plus grand et le plus puissant jamais envoyé dans l'espace. L'observatoire Chandra, beaucoup plus ancien, a été mis en orbite en 1999.