L'organisme Ontario Living Wage Network publie sa liste de 2023 de salaires viables dans la province, un salaire calculé selon le coût de la vie, qui selon certains, pourrait aider le Nord de l'Ontario à conserver ses employés.

Selon l’organisme Ontario Living Wage Network, qui publie chaque année les salaires viables pour l'Ontario, le taux horaire viable dans le Nord de l'Ontario pour 2023 est de 19,80 $ l'heure, ce qui représente une augmentation de 10 cents en comparaison avec le taux de 2022.

L'organisme affirme que le salaire viable reflète les réalités économiques et les besoins des familles de travailleurs du Nord de l’Ontario.

Dans son rapport, l’organisme fait état de plusieurs facteurs qui ont influencé ses calculs, tels que le coût de la vie et les nouvelles données sur la viabilité dans le Nord.

Salaire viable par région Région du Grand Toronto : 25,05 $

Grey Bruce Perth Huron Simcoe : 22,75 $

Dufferin Waterloo Guelph-Wellington : 20,90 $

Brant Niagara Haldimand Norfolk : 20,35 $

Nord de l’Ontario : 19,80 $

Ottawa : 21,95 $

Est de l’Ontario : 20,60 $

Hamilton : 20,80 $

Sud-Ouest de l’Ontario : 18,65 $

London Elgin Oxford : 18,85 $ Source : Ontario Living Wage Network

Selon Noella Rinaldo, directrice du développement économique communautaire à la Corporation du développement économique de Timmins, bien que la province ait augmenté le salaire minimum à 16,55 $ en octobre, ce montant n'est toujours pas suffisant.

En gagnant le salaire minimum, on ne gagne pas assez pour vivre une vie décente.

Selon Madame Rinaldo, les employeurs devraient adopter le salaire viable comme un facteur essentiel dans le processus de rétention du personnel.

Selon les calculs de l’organisme Ontario Living Wage Network, un travailleur à temps plein qui gagne le salaire minimum à Timmins aurait besoin de 113,75 $ par semaine de plus pour répondre à ses besoins de base.

Un atout pour réduire la pénurie de personnel

Selon Mme Rinaldo, un des grands défis auxquels le Nord de l’Ontario fait face est la rétention du personnel.

Elle soutient qu’offrir un salaire viable aux employés permettrait d’attirer plus de travailleurs et de les retenir.

Toute personne qui vous offrira un salaire plus élevé, c’est là que vous irez […] si nous voulons être en mesure d’embaucher des gens et de les garder, nous devons les payer plus , indique la directrice.

C’est d’ailleurs le concept qu’applique Jacob Lake, propriétaire de l’entreprise Laker Express à Sault-Sainte-Marie.

Offrir un salaire viable m’aide à avoir de meilleurs employés et ça les incite à rester plus longtemps, ce qui me coûte moins cher sur le long terme parce que je peux former quelqu’un pendant deux semaines et ensuite il démissionne , explique monsieur Lake.

L'organisme Ontario Living Wage Network encourage les employeurs ontariens à offrir des salaires viables aux travailleurs, même si le salaire minimum y est inférieur.