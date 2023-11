Le musée de Middleton dans la vallée d’Annapolis souligne le jour du Souvenir d’une manière particulière avec une exposition de coquelicots inspirée de ce qui se fait dans de grandes villes du Canada et d’Europe.

Une des choses que j'essaie de faire depuis que je suis arrivé ici, c'est d'impliquer la communauté et d'inciter les gens à venir au musée , indique Claire Grazette, directrice du musée Macdonald à Middleton depuis un peu plus d'un an.

Nous organisons une salle d'évasion, des soirées livres et toutes sortes de choses.

Puis lors d’une rencontre avec la présidente du conseil d’administration, elle a fait un remue-méninges de ce qui pouvait être fait pour le jour du Souvenir.

L'exposition des coquelicots de la Tour de Londres, le 11 septembre 2014 en Angleterre. Photo : Gracieuseté de Randell Tilley

Elles ont eu envie de faire une exposition de coquelicot comme ce qu'elles avaient vu à Londres et en Ontario. Elles ont obtenu l’accord de la Légion pour le projet puis elles se sont lancées.

On s’est dit allons-y avec 2000 coquelicots et nous avons fait un appel à l'aide , raconte Claire Grazette.

On l’a annoncé sur Facebook et à tous ceux qu’on connaissait : si vous tricotez, si vous crochetez, si vous cousez, si vous travaillez les perles ou autres choses du genre, nous cherchons des coquelicots. Et nous voulons que la communauté soit impliquée!

Claire Grazette, la directrice du musée Macdonald à Middleton, est contente du résultat du projet. Photo : Radio-Canada / Rebecca Martel

Finalement en quelques mois la communauté a répondu à l’appel et fournit près de 1400 coquelicots ce qui n’était pas si loin du but.

Une dame a crocheté à elle seule près de 300 coquelicots , dit Claire Grazette, agréablement surprise. Il y avait des groupes de tricots, des jeunes de l'école secondaire et du collège communautaire, des enfants [...]et des gens de toute la communauté qui sont venus en porter et ça a été génial.

Des gens de la vallée D'Annapolis ont contribué a fabriquer toutes sortes de coquelicots dont-celui-ci en perles autochtones. Photo : Radio-Canada / Rebecca Martel

La directrice se défend d’avoir réussi à n'en faire qu’un seul parce qu’elle dit que le tricot et le crochet ne sont pas ses forces.

C'était ma contribution, il m’a donc fallu beaucoup de temps pour en crocheter un , dit-elle.

Même si le MuséeMacdonald est généralement fermé en automne, il sera ouvert pour une semaine du souvenir qui va présenter des films, un concert, et une lecture publique en plus de permettre aux gens de passer voir l’installation de coquelicots.

Des membres du régiment de West Nova ont fait partie des forces spéciales appelées la Brigade du diable. Photo : Radio-Canada / Rebecca Martel

La directrice explique que le musée, bien que petit, à d'importants liens avec les Forces armées canadiennes. Une des expositions permanentes porte sur le régiment West Novas, l'un des plus anciens régiments de réserve de l'Armée au Canada et la première unité alliée à débarquer et à rester sur le continent européen pendant toute la durée de la Deuxième Guerre mondiale.

L'exposition pour le jour du Souvenir est donc très à propos.

Le musée de Middelton a installé près de 1400 coquelicots sur un de ses murs et le long de ses escaliers. Photo : Radio-Canada / Rebecca Martel

Le défi était de savoir comment on allait installer tous ces coquelicots , explique Claire Grazette.

Finalement, je crois que ça a vraiment l'air cool avec les coquelicots qui coulent dans les escaliers à partir de la toile de fond.

C’est un premier jet pour cette année, mais l’exposition risque de revenir.

Nous pensons qu'elle reviendra et nous lancerons probablement un appel et nous essaierons de l’agrandir au fur et à mesure qu’on recevra des coquelicots , indique la directrice. Et peut-être que nous aurons de nouvelles idées pour l’exposition.