Les recteurs de Bishop's, McGill, et Concardia qualifient de « fructueuse » une rencontre au sommet tenue lundi avec François Legault, en compagnie de la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Déry. Les universités québécoises anglophones demandent à ce que les droits de scolarité de base soient maintenus pour les étudiants canadiens hors province à quelque 9 000 $ par année, en échange de nouvelles mesures pour la francisation de leurs étudiants.

Québec veut doubler le montant à 17 000 $, ce qui fait craindre pour la survie de Bishop's.

En échange de ce tarif maintenu, les universités soutiennent qu'elles veulent mettre en place une gamme complète de nouvelles initiatives visant la promotion du français et une meilleure connaissance de la société québécoise , indiquent-elles par voie de communiqué.

Les universités de langue anglaise s’engagent par ailleurs à accroître de manière substantielle l’offre de cours de français langue seconde pour les personnes étudiantes canadiennes non-résidentes du Québec et les personnes étudiantes internationales non francophones et à créer de nouveaux incitatifs à l’apprentissage du français , peut-on lire.

Publicité

Ces universités veulent également offrir plus d'activités et de stages en français ou qui font la promotion de la culture québécoise.

Concordia et McGill proposent également d'autres mesures qui sont propres à la réalité montréalaise, telles que la création de cours et d'activités obligatoires de français langue seconde d'ici 3 ans.

En entrevue à l'émission Vivement le retour, le recteur de Bishop's, Sébastien Lebel-Grenier, affirme que le premier ministre, François Legault, a réitéré la position qu'il a dite publiquement la semaine dernière, de dire qu'il comprend que Bishop's n'est pas une menace au français dans les Cantons-de-l'Est et que ça prend des mesures particulières pour l'université.

L'objet de la rencontre c'était vraiment la volonté des trois universités de langue anglaise de faire une proposition que l'on considère sans précédent, historique, pour devenir un allié du gouvernement dans la francisation de nos étudiants qui ne parlent pas le français.

Selon le recteur, cette proposition est une meilleure option pour la survie du français que celle de doubler les frais de scolarité.

Ça nous permettrait d'attirer le talent dont le Québec a besoin, mais ça nous permettrait de nous assurer qu'on les outille pour réussir au Québec , ajoute M. Lebel-Grenier.

Le gouvernement, le premier ministre, s'est engagé à nous revenir très rapidement avec la réponse. On s'attend à ce que dans les prochains jours on ait une réponse du gouvernement.