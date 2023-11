Grève en santé : 400 cadres mis à contribution à Laval

Une première journée de grève a donné le ton, lundi, sur ce qui attend le réseau de la santé du Québec au cours des prochaines semaines.

À Laval, les effets des moyens de pression déployés par les syndicats du Front commun se sont fait sentir notamment pour des patients en attente d'une intervention chirurgicale.

Selon une décision du Tribunal administratif du travail (TAT) rendue à la fin du mois de juillet dernier, le Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires de Laval (SIIIAL-CSQ) se devait de maintenir 70 % des activités aux blocs opératoire lors d’une journée de grève.

Dans un bloc opératoire, ce qu’on va faire, c’est qu’au lieu de faire six opérations dans notre journée, on va en faire cinq , explique la directrice des ressources humaines au CISSS de Laval, Sylvie Mireault. Généralement, une cinquantaine de patients sont opérés chaque jour à l'hôpital de la Cité-de-la-Santé.

Sylvie Mireault, directrice des ressources humaines au CISSS de Laval

Les opérations chirurgicales confiées aux centres médicaux spécialisés (CMS), dans le privé, fonctionnent à 100 %, précise un porte-parole du CISSS de Laval.

Des services essentiels doivent également être maintenus à hauteur de 70 % pour les examens en clinique externe. Près de 200 examens ont été annulés ou reportés.

Les conséquences pourraient être plus importantes du côté des soins infirmiers à domicile et en GMF , où le pourcentage de services essentiels à maintenir est de 60 à 70 %.

C’est important que la population comprenne – il faut les rassurer – qu’ils doivent se présenter à leur rendez-vous [...] que les rendez-vous qui sont prévus lundi sont déjà à l’horaire et ont été cédulés en fonction de la grève.

Sur place, des usagers rencontrés confirmaient qu'il n'y avait pas eu de problème avec leur rendez-vous.

« Je ne savais pas si on allait passer tout de suite pour ma mère, surtout que moi je travaille, mais ça bien été », explique ce proche aidant rencontré à la Cité-de-la-Santé de Laval.

Pour minimiser les effets de la grève, les 400 gestionnaires du CISSS de Laval sont mis à contribution sur le terrain.

Au CHSLD Val-des-Brises, par exemple, la gestionnaire responsable occupait lundi une fonction d’éducatrice.

On va avoir moins d’activités occupationnelles pour nos personnes âgées, mais l’essentiel du soin et des services aux résidents seront assurés , a expliqué Lucie Germain.

« Une communication a été envoyée à toutes les familles des CHSLD pour les prévenir de ne pas s'inquiéter, que les services se poursuivent et qu'ils sont les bienvenus », explique la gestionnaire responsable du CHSLD Val-des-Brises de Laval.

Le Front commun a annoncé lundi que trois autres journées de grève auront lieu du 21 au 23 novembre prochain.

La FIQ dès mercredi

Ailleurs au Québec, d’autres journées de grève organisées plus tard cette semaine ont déjà des répercussions auprès des usagers.

Au CHU de Québec, par exemple, plus de 2000 examens et interventions chirurgicales ont déjà été reportés en raison des journées de grève prévues mercredi et jeudi par la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ).

Un porte-parole de l’établissement de santé précise que des cadres seront également mis à contribution pour permettre au personnel d’exercer leur droit de grève et de maintenir les services .

Le fossé est grand

Lundi, de nombreux employés du réseau ont participé au mouvement de grève devant l’hôpital de Cité-de-la-Santé de Laval.

Pour Isabelle Dumaine, présidente de la Fédération de la santé du Québec (FSQ-CSQ), l’offre du gouvernement demeure nettement insuffisante.

Je vous rappelle qu’on a une demande de 21 % sur trois ans et là, l’offre bonifiée est de 10,3 % sur cinq ans. Pas besoin de vous dire que le fossé est grand , illustre-t-elle.

Isabelle Dumaine, présidente de la Fédération de la santé du Québec (FSQ-CSQ)

Pour Dereck Cyr, président du SIIIAL-CSQ, la souplesse demandée par le gouvernement, c’est qu’une journée on est au module naissance, une journée en pneumologie, une autre en néphrologie, si bien que les expertises se perdent .

Avec la collaboration de Pierre-Alexandre Bolduc