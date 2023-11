Vers une suspension de l’aide sociale accordée aux délinquants violents en fuite

En Saskatchewan, les délinquants violents et faisant l'objet d’un mandat d'arrêt non exécuté pourraient ne plus bénéficier des prestations sociales. L’équipe chargée de recueillir les renseignements sur eux et de formuler des recommandations est opérationnelle depuis le 1er novembre.

Selon le ministre des Services correctionnels, de la Police et de la Sécurité publique, Paul Merriman, ces individus violents [...] ne devraient pas bénéficier de l'argent des contribuables .

Cette équipe collaborera avec les ministères et les sociétés d'État afin de suspendre les prestations gouvernementales aux délinquants, notamment le soutien du revenu ou le logement social, indique la province dans un communiqué de presse.

La nouvelle équipe de renseignements sur les mandats veillera à ce que les prestations gouvernementales ne soient pas utilisées pour perpétuer des modes de vie criminels, tout en aidant la police à appréhender ces mêmes délinquants , indique M. Merriman.

Pour sa part, le ministre des Services sociaux de la Saskatchewan, Gene Makowsky a indiqué qu’il s'agit aussi de s’assurer que les familles des délinquants continuent de voir leurs besoins financiers satisfaits tout en planifiant un avenir plus sûr .

Publicité

Le ministère des Services sociaux collaborera avec ses partenaires du ministère des Services correctionnels, de la Police et de la Sécurité publique, pour soutenir le travail de l'équipe de renseignements [...] et prendre des mesures pour mettre fin aux avantages accordés aux délinquants violents prolifiques dont les mandats ne sont pas exécutés , souligne Gene Makowsky.

Cette équipe a été créée en vertu de la loi Warrant Compliance Act, quelques mois après les attaques au couteau, ayant fait 11 morts en septembre 2022 dans la Nation crie James Smith et à Weldon en Saskatchewan.

Myles Sanderson, le principal suspect des attaques, a été déclaré mort quelques instants après son arrestation par les forces de l'ordre.

À la suite de cet incident, les autorités policières ont indiqué que M. Sanderson faisait l'objet d'une recherche depuis mai 2022, moment où il a interrompu ses rencontres avec son travailleur social attitré et a été classé comme illégalement en liberté .

Cet homme de 32 ans purgeait une peine fédérale de près de cinq ans pour agression, vol, méfait et menaces. Il a bénéficié d'une libération d'office en août 2021.

Selon les autorités, il bénéficiait toujours des prestations du gouvernement provincial. Cependant, les détails concernant les programmes spécifiques auxquels il était affilié n'ont pas été communiqués.