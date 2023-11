Rimouski redéfinit ses priorités en matière de développement et de conservation des milieux naturels par l'adoption d'un nouveau plan quinquennal.

Le conseil municipal a adopté ce tout premier Plan quinquennal de redéveloppement et de développement (PQRD) lors de la séance publique de lundi soir.

Il s'agit d'un nouvel outil de planification du territoire. Ce plan permet de cerner sur papier l'étendue des terrains où il serait possible de développer de nouveaux logements ou les terrains qui peuvent être redéveloppés pour y densifier le nombre d'unités d'habitation disponibles. Il permet aussi de cerner les terrains qui ont un potentiel pour la conservation de milieux naturels.

La notion de redéveloppement est définie comme le fait d'optimiser l'utilisation d'espaces sous-utilisés afin de renforcer l'utilisation du sol et le caractère d'un secteur. Le redéveloppement peut notamment se faire sur des terrains laissés à l'abandon, ce qu'on appelle les friches urbaines.

Le terrain de l'ancien Cooprix, à Rimouski, fait partie des terrains priorisés pour le redéveloppement.

Le directeur du Service urbanisme, permis et inspection, Jean-Philip Murray, cite en exemple des terrains contaminés du centre-ville comme ceux de l'ancien Cooprix ou de l'ancien garage municipal.

[On parle un peu de] casser un peu le modèle traditionnel de développement. On veut reconstruire la ville sur elle-même.

On peut le faire en mettant des incitatifs dans le zonage, en permettant [par exemple] ce qu'on appelle les unités d'habitation accessoires détachées. C'est de venir s'attarder sur "c'est quoi notre potentiel de développement à plus haut niveau, à plus grande densité?" , poursuit Jean-Philip Murray.

Le directeur du Service génie et environnement, Rémi Fiola, ajoute que le redéveloppement permet aussi d'accélérer le processus d'implantation de nouvelles unités d'habitation puisque les services comme l'aqueduc ou les égouts sont souvent déjà présents sur les terrains visés.

Le Plan a aussi servi à déterminer la capacité d'accueil de ces infrastructures.

Le directeur du Service urbanisme, permis et inspection à la Ville de Rimouski, Jean-Philip Murray

Jean-Philip Murray précise que le plan d'urbanisme avait déjà permis d'identifier des secteurs prioritaires pour le développement, mais que le PQRD permet de le faire avec un plus haut niveau de détails.

Ça va quand même simplifier les choses [pour les promoteurs éventuels] parce qu'il y a déjà un bout d'analyse [fait] à un niveau supérieur, souligne le directeur du Service urbanisme, permis et inspection.

Peu d'espace restant pour développer

Le document met en lumière le fait que moins de 10 % du périmètre urbain de Rimouski (soit environ 1 % de la superficie totale de la ville) peut être développé ou redéveloppé.

Territoire rimouskois Affectation Proportion du territoire total de la Ville Proportion du périmètre urbain qui peut être développé ou redéveloppé Zone agricole ou forestière 85, 3 % - Périmètre urbain 14, 7 % 2, 7 % La Ville de Rimouski a une superficie de 340 kilomètres carrés, mais seule une infime portion peut être développée ou redéveloppée. Source : Ville de Rimouski

Le Plan rappelle que la capacité de développement de Rimouski est limitée par la grande portion de son territoire occupée par des terres agricoles ou forestières, soit plus de 85 % de son territoire.

Environ 10 % du périmètre urbain comporte un potentiel de conservation des milieux naturels.

Si l'on regarde la carte [de Rimouski] où les zones agricoles [et] les zones forestières sont protégées, les zones de conservation à l'intérieur du périmètre urbain, il ne nous reste plus grand espace.

Le maire de Rimouski, Guy Caron, souligne qu'il faut s'attarder dès maintenant au manque éventuel d'espace développable dans le périmètre urbain de la ville, pour éviter de se retrouver avec de vilaines surprises dans 10, 12 ans où ça va être extrêmement difficile à développer.

On veut faire de la densification au centre-ville, mais quels espaces sont disponibles pour le faire? C'est ce que le Plan [...] nous aide à identifier.

C'est vraiment d'identifier, en termes de développement résidentiel, quelles sont les priorités de la Ville? Au niveau de la densification, de quelle manière on peut la rendre plus facile? Pour ça, il faut identifier les zones , poursuit Guy Caron.

Ajout possible de 3000 unités d'habitation d'ici 5 ans

Le plan dresse ainsi l'inventaire des terrains où un développement ou un redéveloppement serait envisageable.

Un faible nombre de ces terrains appartiennent à la Ville.

Le Plan indique que 1500 unités d'habitation pourraient être ajoutées par un redéveloppement et de la densification résidentielle dans le périmètre urbain.

Ce que l'exercice vient faire, c'est de [déterminer] où ces 1500 unités de redéveloppement pourraient se situer. Quelle est la part qui va appartenir au secteur privé? Quelle est la part qui va appartenir à la Ville de Rimouski? poursuit le maire.

Environ 1500 autres unités pourraient être développées dans un horizon de 5 ans. La Ville estime que plus de 2300 unités supplémentaires pourraient s'ajouter à ce compte à plus long terme.

Une carte interactive des terrains visés doit être rendue publique sur le site web de la Ville.