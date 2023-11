La ligue de hockey des Maritimes impose le protège-cou, la demande augmente

La ligue de hockey des Maritimes a annoncé vendredi que tous les joueurs devront obligatoirement porter un protège-cou lors des entraînements et des matchs. Depuis cette décision, plusieurs vendeurs d'équipements sportifs ont vu une hausse de la demande.

La décision de la ligue de Junior A fait suite à la mort tragique d'Adam Johnson, ancien joueur de la LNH, décédé après avoir subi une lacération au cou causée par une lame de patin, dans un match disputé dans une ligue en Angleterre.

Ouvrir en mode plein écran Adam Johnson dans l'uniforme des Penguins de Pittsburgh en 2019 Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Depuis, certaines ligues au Canada ont imposé le port du protège-cou pour toutes les activités sur glace, que ce soit les matchs ou les entraînements.

Publicité

Dans le hockey junior majeur, la Ligue de hockey de l’Ouest a aussi imposé cette pièce de protection pour toutes ses formations, comme l’ont fait depuis quelques années les circuits de l’Ontario et la LHJMQ .

Une pénurie pour certains équipements

Cette obligation a fait augmenter la demande chez certains vendeurs d'équipements sportifs. Maggie McTavish, copropriétaire de la boutique MacTavish's Source For Sports à Fredericton, a vendu 50 protège-cou en une semaine. Dans une année classique, elle en vend environ 200.

Je pense que la plupart des magasins vont se rendre compte qu'ils n'en n'ont pas assez , poursuit la propriétaire.

Ouvrir en mode plein écran Match entre les Rapides de Grand-Sault (en blanc) et les Timberwolves de Miramichi. Photo : Radio-Canada

De son côté, Alex Jessome, copropriétaire d’une boutique d’équipements sportifs à Moncton, lui n'a pas vu de ruées sur les protège-cou. Il croit que la plupart des joueurs en possèdent déjà car l'équipement est obligatoire au hockey mineur et dans le calibre interscolaire.

J’en ai vendu une couple à des joueurs, surtout pour le hockey récréatif. Mais jusqu’à maintenant, je n’ai pas vu un grand achalandage.

Mais il ajoute qu'il a eu vent d'une pénurie chez certains fournisseurs comme Bauer ou CCM qui devrait durer environ un mois et demi selon lui.

Une règle déjà en vigueur malgré la pénurie

La décision de la Ligue canadienne de hockey, qui inclut la ligue de hockey des Maritimes a été unanime, selon son président Andy Harkness.

Publicité

Il a précisé que les équipes auront le temps de se procurer l'équipement, mais que la nouvelle règle est déjà en vigueur. En raison des circonstances tragiques, il semble qu'il y ait une demande sur le marché pour les protège-cou et qu'il n'y ait tout simplement pas de disponibilité , poursuit M. Harkness.

Nos ligues et équipes membres travaillent avec les fournisseurs pour voir quand elles peuvent l'obtenir le plus rapidement possible , explique Andy Harkness.

Un sport rapide qui peut comporter des dangers

L’accident qui a coûté la vie à Adam Johnson montre que de telles tragédies peuvent survenir n'importe quand.

Un patin, peu importe l’affûtage, c’est coupant. Je me coupe des fois en les affûtant. On parle d’un sport de plus en plus rapide, qui se pratique à haute vitesse sur les lames de patin de trois millimètres de largeur. Tout peut arriver , prétend Alex Jessome.

Ouvrir en mode plein écran Un joueur des Rapides de Grand-Sault (en blanc) lutte pour la rondelle. Photo : Radio-Canada

Il donne l’exemple des bas de hockey désormais fabriqués avec du kevlar, qui empêche une lame de patin d’atteindre le tendon d’Achille.

Autant pour les bas que pour les protège-cous, il conseille de ne pas attendre qu’un accident arrive.

Avec les informations de François Le Blanc et Philip Drost, CBC News