Fin d’une saison difficile pour les Stampeders

Depuis l’arrivée de John Hufnagel comme directeur général et entraîneur-chef des Stampeders en 2008, jamais l’équipe n’avait connu une saison perdante (où elle a perdu plus de matchs qu’elle n’en a gagnés).

Seulement trois fois, l’équipe n’avait pas amassé au moins 12 victoires: en 2009 (10-7-1), en 2011 (11-7) et lors de la saison écourtée en raison de la COVID-19 en 2021 (8-6).

Hufnagel a laissé son poste d'entraîneur-chef à Dave Dickenson en 2016 et lui a cédé son poste de directeur général au début de la saison, pour se concentrer uniquement sur ses tâches de président de l'équipe.

Avec un dossier de six gains et 12 revers cette saison, les Stampeders auraient dû rater les séries éliminatoires, mais les Roughriders et les Elks ont été encore plus mauvais qu’eux, ce qui leur a permis de se faufiler au troisième rang de la division Ouest.

Lors de leur duel face aux Lions à Vancouver, samedi, ils ont subi un revers par le pointage de 41-30, ce qui mettait ainsi fin à leur saison.

Les Stampeders ont pris le troisième rang pour une troisième saison consécutive. Auparavant, ils n’avaient terminé troisièmes qu’une seule fois depuis le début des années Hufnagel. C'était en 2011 alors qu’il y avait eu une triple égalité en tête entre Calgary, Edmonton et la Colombie-Britannique.

Un bon groupe de joueurs

Dans son entrevue de fin de saison, Dave Dickenson a mentionné que ce n’est pas un manque d’effort qui explique la piètre fiche de son équipe cette saison.

Publicité

J’ai le sentiment que l’équipe s’est présentée à chacun des matchs, qu’elle s’est bien battue et que chacun des membres était dédié à faire son travail , a-t-il dit. Je crois que nous n’avons pas joué selon notre potentiel lors de la plupart des matchs et que nous manquions de confiance en nous , a-t-il ajouté.

Dave Dickenson a aussi ajouté qu’il manquait de joueurs d’impact au sein de sa formation, des playmakers , a-t-il dit en anglais.

Il affirme qu’il faudra analyser le travail de tout le monde cette saison, incluant le sien, afin de savoir quelles seront les priorités de l’équipe au cours de la saison morte.

Ouvrir en mode plein écran C'était une première saison comme directeur général et entraîneur-chef pour Dave Dickesnson. Photo : La Presse canadienne / Heywood Yu

Une autre des raisons qui expliquent les déboires de l’équipe cette saison, selon Dickenson, est le grand nombre de blessures subies par des joueurs importants.

Publicité

Pour avoir une bonne équipe, il faut qu’il y ait une certaine compétition entre les joueurs de la formation et cela n’a pas été le cas cette année en raison des blessures.

Plusieurs joueurs des Stampeders deviendront joueurs autonomes en février s’ils ne signent pas un nouveau contrat d’ici là.

J’aimerais ramener la plupart des joueurs, mais on verra. Quand un joueur connaît une excellente saison, il veut une augmentation, mais quand c’est une saison plus difficile, tu as plus de chance de ramener bon nombre de joueurs, mais tu veux aussi faire des changements parce que ça a été une mauvaise saison , a affirmé Dickenson.

Concernant le travail de son quart-arrière Jake Maier, l’entraîneur-chef a affirmé que l’attaque se doit d’être plus productive qu’elle ne l’a été cette saison.

Nous n’avons pas été assez opportunistes quand nous nous retrouvions dans la zone entre la ligne de 20 verges et la zone des buts.

Dicksenson a toutefois ajouté que Maier était encore jeune (il a 26 ans) et qu’il appréciait son leadership sur le terrain et son éthique de travail.

C’était une première saison pour Dave Dickenson à titre de directeur général et d’entraîneur-chef.

Questionné à savoir s’il sera de retour comme entraîneur-chef, il a affirmé: je serai de retour si on me laisse revenir , laissant ainsi entendre qu’il souhaite être de retour sur les lignes de côté pour la prochaine saison.

Il a cependant ajouté qu’il comprenait qu’un entraîneur est jugé par la fiche de son équipe et qu’il sait qu’il est possible qu’on lui demande de se concentrer uniquement sur ses tâches de directeur général.

Pas de retraite pour René Parades

Le botteur René Parades a combiné deux emplois tout au long de la saison. En plus d’être le botteur de l’équipe, il occupe un poste de pompier pour la ville de Calgary.

Comme il avait reçu ses horaires à l’avance, il a réussi à échanger certains quarts de travail qui l’auraient forcé à rater des matchs.

Âgé de 38 ans, le doyen de l’équipe a confirmé qu’il n’était pas prêt à prendre sa retraite du football.

Je ne compte pas prendre ma retraite cette année, mettons ça au clair. On verra comment vont les discussions pour un nouveau contrat , a-t-il affirmé.

Le vétéran de 12 saisons dans la LCF a terminé l’année malgré une blessure à une épaule. Je devais me faire geler l’épaule avant chaque match , a-t-il dit, ajoutant qu’il devra subir une intervention chirurgicale au cours des prochaines semaines.

À 33 ans, le centre-arrière William Langlais n’a pas encore pris de décision quant à son avenir.

Après huit saisons dans la ligue, toutes avec les Stampeders, il dit commencer à sentir le poids des années sur son corps. À l’instar de son coéquipier René Parades, l’ancien du Vert et Or de Sherbrooke entend poursuivre une carrière de pompier à Calgary.