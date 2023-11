Les deux premières nuits au Canada du Congolais Arnaud Boussougou Mounguengui ont été traumatisantes. Le demandeur d’asile francophone a dormi à la belle étoile sur un carton, devant un bureau pour sans-abri de Toronto.

« Ça a été une nuit d’enfer. Je sors d’un pays où j'étais traumatisé », laisse-t-il tomber, devant le bureau en question.

Comme la majorité des demandeurs d’asile francophones arrivés dans la Ville Reine, M. Mounguengui s’est tourné vers le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) pour l’aider dans ses démarches auprès du gouvernement fédéral.

Mais ces jours-ci, le seul organisme offrant des services juridiques gratuits aux nouveaux arrivants francophones à Toronto est débordé.

Selon l’avocate, l’alourdissement de la charge de travail est dû principalement à l’augmentation du nombre de demandes d’asile faites aux aéroports.

On est constamment sous pression et ça n'arrête pas. Même ce matin, en une demi-journée, on a eu six demandeurs d’asile.