Le délinquant sexuel Randall Hopley aurait arraché son bracelet de surveillance

La police de Vancouver recherche toujours Randall Hopley, 58 ans, un délinquant sexuel à haut risque qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt national.

Selon le sergent Steve Addison de la police de Vancouver, Randall Hopley a déclaré à plusieurs personnes, le samedi 4 novembre, qu'il quittait sa maison de transition pour aller dans une friperie située à proximité. Il aurait ensuite retiré son bracelet de surveillance électronique et n'a plus été revu depuis.

Randall Hopley a déjà été condamné pour voies de fait et crimes à caractère sexuel, dont trois contre des enfants.

En 2011, il a enlevé un garçon âgé de 3 ans à Sparwood, en Colombie-Britannique, ce qui a déclenché une alerte Amber qui a duré quatre jours. Après avoir purgé sa peine de sept ans de prison, la Commission des libérations conditionnelles du Canada a jugé qu’une ordonnance de surveillance était nécessaire en raison de la nature du crime commis et du risque élevé de récidive.

Comparution imminente

Les autorités précisent que Randall Hopley était probablement inquiet en raison d'une comparution devant le tribunal qui devait débuter lundi et qu'il a pris des mesures délibérées pour l'éviter.

Le sergent Steve Addison a souligné que l’homme recherché avait été accusé cette année d'avoir violé ses ordonnances de surveillance. À ce moment, Randal Hopley avait prétendument été surpris en train d'utiliser un ordinateur dans une bibliothèque publique, à moins d'un mètre d'un groupe d'enfants.

À l'époque, la Commission des libérations conditionnelles avait recommandé des accusations contre Randall Hopley.

Recherché

Un mandat d'arrêt pancanadien a été lancé samedi pour retrouver Randall Hopley.

La police précise que l’homme de 58 ans mesure 1,75 m et pèse 79 kg. Il a les cheveux bruns et les yeux noisette, et il portait un manteau de couleur noire ainsi qu’un pantalon et une casquette de couleur noire.

Les autorités indiquent que Randall Hopley pourrait toujours se trouver à Vancouver ou dans les environs.

Avec des informations de La Presse canadienne