D.J. Smith, les huées et les solutions

D.J. Smith s’était visiblement préparé. Il savait qu’il allait être questionné lundi au sujet des huées et des commentaires de Brady Tkachuk après le match de samedi.

Il était probablement frustré et a voulu se tenir debout pour ses coéquipiers en tant que meneur. Je peux vous dire une chose, il aime la communauté et il aime les partisans , a énoncé d’entrée de jeu l’entraîneur-chef en point de presse.

Il va continuer d'être le meneur dont cette ville peut être fière.

Après une cinquième défaite en six rencontres, le capitaine des Sénateurs avait affirmé sa frustration. Les amateurs présents au Centre Canadian Tire pendant le match contre le Lightning de Tampa Bay ne se sont pas gênés pour montrer leur mécontentement en huant l’équipe et en scandant congédiez D.J. pour demander le départ de Smith.

La négativité de l’extérieur, les huées constantes et la merde de la foule ce soir… Je comprends qu’ils sont passionnés, j’adore ça, mais quand il y a de l’adversité, il ne faut pas tourner le dos , avait lancé Tkachuk, visiblement irrité par la situation.

Ce dernier a décliné les demandes d'entrevue, lundi. Ses coéquipiers avaient toutefois un message similaire.

Il y a beaucoup de distractions extérieures en ce moment et on essaie de rester concentrés , a souligné Mathieu Joseph, en référence aux nombreuses nouvelles qui ont secoué l’organisation dans les dernières semaines, notamment le départ de Pierre Dorion. Ce n’est jamais le fun d’entendre les fans qui huent ton entraîneur. On est tous dans le même bateau en ce moment.

Smith a choisi de demeurer pragmatique dans ses explications. Il dit comprendre la frustration des partisans, mais qu’il ne peut pas baser ses décisions sur leurs réactions. Il a d’ailleurs fait le choix de ne pas être présent sur les médias sociaux.

Je vais faire tout ce que je peux pour relancer l’équipe , a-t-il avancé. Comment? Quand quelque chose va mal, il faut persévérer un peu plus.

Il avoue que si une foule qui demande son congédiement ne le touche pas vraiment, il sait qu’il peut en être autrement pour son entourage, notamment pour ses enfants de trois et sept ans.

J’ai dit à ma femme que j’espère seulement que les partisans ne scandent pas ''congédiez papa'' parce qu’ils vont savoir à ce moment-là qu’ils parlent de moi , a lancé l’homme de 46 ans en riant.

Retour de Zub

L’entraîneur-chef espère que le retour au jeu imminent d’Artem Zub puisse servir de bougie d’allumage pour les Sénateurs.

Le défenseur russe a semblé très à l’aise à l’entraînement, après avoir raté les six dernières rencontres en raison d’une blessure au haut du corps. Smith s’attend à le voir dans la formation mercredi soir contre les Maple Leafs de Toronto.

Erik Bränsström était aussi sur la patinoire du Centre Canadian Tire lundi, après avoir subi une commotion cérébrale le 26 octobre. Malgré un chandail de non-contact, il a participé à tous les exercices de l’équipe.