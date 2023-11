Le Raid Témiscamingue fera plus de place à la jeunesse en 2024

Le Raid international Témiscamingue sera de retour en 2024 avec un volet jeunesse bonifié.

C'est ce qu'a annoncé l'organisation lundi, en conférence de presse. Alors que l'édition 2023 s'est tenue il y a à peine deux mois, il est déjà temps d'ouvrir les inscriptions pour l'an prochain, mentionne le coordonnateur de l'événement, Ambroise Lycke.

Toutefois, pour s'inscrire, il faudra soumettre sa candidature et l'équipe de direction du Raid procédera à une sélection des participants.

Les gens ont jusqu'à la mi-janvier pour déposer leur candidat en nous parlant de leur expérience, précise M. Lycke. Ensuite, on va choisir les équipes qui vont participer. On veut s'assurer d'avoir un équilibre entre les équipes internationales, du Canada, du Québec et locales.

Publicité

Autre nouveauté en 2024, le nombre de participants du volet jeunesse va doubler. C’est que le taux de participation était si bon à la dernière édition qu'il faut bonifier ce volet, souligne Ambroise Lycke

On aura 100 places disponibles pour les jeunes. Ça doit être des jeunes du Témiscamingue, indique-t-il. Ensuite, ils auront une réponse avant la fin des classes et après, on leur propose une série d'initiations. On veut qu'ils développent le goût du plein air. Ce sont donc des activités de canot, d'orientation et d'escalade.

Le prochain Raid du Témiscamingue se tiendra du 5 au 8 septembre 2024.