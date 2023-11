La police écarte la thèse criminelle après la mort d’une personne itinérante à Cornwall

« Les circonstances entourant le décès ne sont ni suspectes ni de nature criminelle », écrit le Service de police de Cornwall (SPC) au lendemain de la mort d’une femme dans un campement de sans-abri dans l’est ontarien.

Le SPC confirme avoir reçu un appel de service au sujet d’une mort subite provenant d’un campement situé à Pointe Maligne, dimanche.

La police a été informée qu'une femme de 67 ans ne réagissait pas , informe le service policier par voie de communiqué. Une enquête a été ouverte et, avec l'aide des services d'urgence, il a été établi que la femme était décédée.

Le Service de police de Cornwall confirme la mort d'une femme dans un campement de sans-abri, dimanche. (Photo d'archives)

Le Bureau du coroner en chef et le Service de médecine légale de l'Ontario travaillent en collaboration avec la division des enquêtes criminelles du SPC dans le but de déterminer la cause du décès.

Le SPC est conscient que l’itinérance touche de nombreux Canadiens et reconnaît que certains groupes de population sont plus exposés au risque de devenir sans-abri , écrit un responsable des communications au SPC , Georges Levere.

Ce dernier poursuit en assurant que le Service de police de Cornwall travaille avec les différents niveaux de gouvernement et des partenaires pour aider les membres les plus vulnérables de la communauté à conserver un logement sûr, stable et abordable et à réduire l’itinérance chronique .

Nous l’avons laissée tomber , dit le maire

Quant à lui, le maire de Cornwall, Justin Towndale, s’est confondu en excuses dans un communiqué de presse publié lundi.

Nous l'avons laissée tomber. Je l'ai laissée tombée. En tant que maire, j'assume l'entière responsabilité de cet incident tragique qui s'est produit sous ma garde , écrit-il.

Rien de ce que je peux dire ou faire ne ramènera Mme Hebert à la vie. Tout ce que je peux faire, c'est m'engager à faire mieux. Et espérer que nous pourrons éviter une tragédie similaire à l'avenir.

Ce dernier affirme que la Ville planchait sur un projet de ressource d’hébergement d’urgence dans les semaines précédant la mort de Mme Hebert. Elle devait ouvrir au mois d’octobre, mais le projet a pris du retard parce que la Ville n’arrivait pas à trouver d’emplacement.

Le maire de Cornwall, Justin Towndale, a tenu à offrir ses condoléances à la famille de Mme Hebert. (Photo d'archives)

Je regrette que nous n'ayons pas pu avancer plus vite sur ce dossier. Le personnel de nos services sociaux, soutenu par d'autres départements, a fait de ce projet une priorité. Ils ont également visité les campements au moins deux fois par semaine , affirme la maire Towndale.

Je sais que notre personnel des services sociaux a été en contact avec Mme Hebert à plusieurs reprises et lui a proposé des options de logement, qu'elle a refusées , soutient-il.

La Ville s’est finalement arrêtée sur l’ancienne école Vincent Massey. Le lieu servira à accueillir les personnes en situation d’itinérance cet hiver. M. Towndale affirme que plus de détails à ce sujet seront révélés lors de la séance du conseil municipal du 14 novembre.

Une situation d'urgence

De son côté, la fondatrice de l’association Unity Street Help, Tina Point, qualifie la situation dans les campements à Cornwall, dont celui de Pointe Maligne, de d’urgente .

La fondatrice de l'association Unity Street Help, Tina Point.

Les camps [à Cornwall] ont commencé à prendre de l'expansion au fil des ans , observe-t-elle. Il y a tellement de problèmes différents dans ces camps.

Une personne en situation d'itinérance agit d’ailleurs bénévolement à titre d’agent de sécurité au campement. Nous ne voulons pas qu'il leur arrive quoi que ce soit , explique Mme Point.

Tina Point demeure troublée par l’événement de dimanche. C'est moi qui ai vu que la femme était morte, c'était effrayant , confie-t-elle. Je revois sans cesse l’image de son visage.

Avec les informations de Camille Kasisi-Monet