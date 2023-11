À l'approche des cinq ans du « jeudi noir » des Franco-Ontariens, des élus et des militants souhaitent que l'esprit de résilience de 2018 soit autant au rendez-vous pour mener à bien une autre lutte de la communauté francophone : celle de l'Université de Sudbury.

En juin dernier, le ministère des Collèges et Universités de l’Ontario rejettait la demande de financement déposée par l’Université de Sudbury.

Le projet d'Université autonome francophone dans le Nord de l'Ontario est né à la suite de la restructuration de l'Université Laurentienne, qui s'est placée sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers en février 2021.

L'histoire qui se répète

On vit un autre jeudi noir avec l'Université de Sudbury. L'histoire se répète , craint Guy Bourgouin, le député provincial de Mushkegowuk James Bay et le porte-parole de l'opposition pour les affaires francophones.

L’Ontario et les services en français Consulter le dossier complet L’Ontario et les services en français Consulter le dossier complet Suivre Suivre

Il y a cinq ans, le gouvernement de Doug Ford a annoncé lors de son énoncé économique qu'il mettait fin au projet de création de l'Université de l'Ontario français (UOF) et qu’il transférait les responsabilités du commissaire aux services en français au bureau de l'ombudsman de l'Ontario.

Même si le gouvernement fédéral et la province ont ratifié une entente pour le financement et l'établissement de l' UOF en septembre 2019, le jeudi 15 novembre 2018 aura marqué l'imaginaire de la francophonie ontarienne.

Ouvrir en mode plein écran Le député Guy Bourgouin a participé à une manifestation à Kapuskasing le 1er décembre 2018. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Selon M. Bourgouin, le refus de financement de l'Université de Sudbury est un autre exemple de marche arrière pour les droits des Franco-ontariens.

Publicité

Ça semble démontrer que le fédéral va encore une fois devoir faire le travail de la province même si c’est si c’est une juridiction provinciale , estime-t-il.

Ainsi, la leçon à retenir du jeudi noir, selon lui, c’est de pas prendre les droits des francophones en milieu minoritaire pour acquis.

Haïfa Zemni, la présidente de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO), dit que l'absence de financement de l'Université de Sudbury a un impact sur les jeunes autant que le dossier de l’ UOF il y a cinq ans.

Une fois qu'on réalise que ça nous touche directement, les gens réalisent à quel point c'est important de lutter pour des institutions comme celle-ci aussi , dit-elle.

François Hastir, le président du Regroupement étudiant Franco-ontarien (RÉFO), croit que les communautés francophones en milieu minoritaire doivent être encore plus vigilants par rapport à leurs droits.

On est comme sur un tapis roulant. Si on ne continue pas à avancer, si on fait juste s'arrêter pour deux secondes, on recule un peu. Et c'est la réalité pour toutes les communautés francophones en situation minoritaire au Canada.

L'ancienne présidente du conseil de gouvernance de l' UOF , Dyane Adam affirme que les communautés minoritaires doivent rester solidaires, selon Dyane Adam.

Même si parfois on peut être critique entre nous, je crois que la solidarité entre les minorités, c'est fondamental , affirme-t-elle.

Quelque chose de tellement intense

Ouvrir en mode plein écran L"ancien président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, Carol Jolin, pense souvent au jeudi noir. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Fred Chartrand

Carol Jolin, a été président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) de 2016 à 2022. Il se souvient souvient de l’annonce du gouvernement Ford de 2018 comme si c’était hier.

Publicité

Cela a été quelque chose de tellement intense lorsque c'est arrivé. Et c'est quelque chose qu'on n'oublie pas , dit M. Jolin.

France Gélinas, la députée de Nickel Belt et porte-parole de l'opposition néo-démocrate en matière de Santé, était à Queen's Park lors de la présentation de l’énoncé économique où le ministre des Finances de l'époque, Vic Fedeli, avait annoncé ces changements.

Cinq ans plus tard, elle a vécu une anxiété semblabe lors de l'énoncé économique du 2 novembre.

Je te dirais qu'il y avait un peu d'angoisse et d'anxiété pendant toute l'annonce. J'ai écouté très attentivement. Mais non, non seulement ils n'ont rien coupé, et n'ont même pas prononcé le mot " francophone " , dit-elle en parlant du plus récent énoncé économique.

L'impact de la mobilisation

Ouvrir en mode plein écran Des milliers de Franco-Ontariens sont sortis dans la rue partout en Ontario pour manifester après les compressions du gouvernement Ford. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / PATRICK DOYLE

Il y a cinq ans, des milliers de personnes ont manifesté le 1 er décembre 2018 pour dénoncer les compressions en francophonie aux quatre coins de la province, et même ailleurs au pays.

Selon M. Jolin, les manifestations ont eu contribué au changement de cap de la province au sujet de l' UOF. Elle ont aussi servi à sensibiliser le grand public aux enjeux de la francophonie en milieu minoritaire.

C'était vraiment spécial. C'était énergisant. On était en mission!

À part les manifestations, la clé pour obtenir cette nouvelle entente était un respect des gouvernements, selon Dyane Adam.

Il faut un peu mettre de côté les émotions et vraiment se demander quelles sont les solutions pour entrer dans une démarche de résolution et pour renforcer les liens avec les gouvernements , rappelle-t-elle.

Une couverture internationale

Pendant les manifestations, Carol Jolin se souvient d’être en entrevue de 7 h du matin jusqu’à 18 h tellement les médias s’intéressaient aux manifestations des francophones au Canada.

Carol Jolin s'est réojui de l'intérêt des autres provinces, mais s'est dit surpris de l'intérêt de la presse internatonale.

Des médias français, belges et américains, dont le New York Times et le Washington Post, ont tous fait des demandes d'entretiens. Même le Japan Times s’est intéressé au sujet.

Ce n'était plus la question de l'Université de l'Ontario français ou du poste de commissaire aux services en français. Le fait qui frappait à l'étranger, c'était comment le gouvernement était en train de traiter ces minorités.

France Gélinas ajoute que l’Ontario a reçu l’appui d’une soixantaine de pays, et la majorité d’entre eux ne savaient même pas qu’il y avait des francophones en Ontario.

Ça nous a mis sur la carte , croit-elle.

La voix de la jeunesse

Ouvrir en mode plein écran Des dizaines de manifestations ont lieu aux quatre coins de l'Ontario. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Haïfa Zemni était en 8e année durant le jeudi noir. Elle a participé à une manifestation avec son école et se souvient encore d’être étonnée de l’engagement de ses pairs.

Je voyais vraiment que je faisais partie d'une communauté beaucoup plus résiliente que ce que je ne pensais. Quand il y avait quelque chose qui touchait une institution, ça touchait toute la communauté et on était capable de se rassembler et de lutter contre ce genre de décisions.

En tant que président du RÉFO , François Hastir avait fait la promotion des manifestations dans les universités et collèges de la province sur les réseaux sociaux.

À l’époque du jeudi noir, il se rappelle que les comptes du RÉFO avaient vu une augmentation d’environ 200 % de la consultation de leurs contenus et en ammassant plusieurs milliers d'abonnés au passage.

La lutte se poursuit, mais y a-t-il autant de ferveur?

Même si les Franco-Ontariens ont vécu un choc lors du jeudi noir, France Gélinas affirme que la mobilisation a rapproché la communauté, et a, en quelque sorte rallumé une flamme qui s’était éteinte au fil des ans.

Dans le cœur et l'esprit des Franco-Ontariens, il y a maintenant une joie de vivre, une fierté d'appartenance dans une nouvelle génération qui me fait chaud au cœur tous les jours. Je sais que ça vient des moments difficiles qu'on a vécu ensemble.

Le refus de financement de l'Université de Sudbury ne suscite pour autant pas une réaction aussi intense de la part des francophones. Selon elle, c'est parce que ces coupes n'ont pas été une attaque directe envers la francophonie.

Ouvrir en mode plein écran France Gélinas pense que la fibre militante des Franco-Ontariens est toujours vivante. (Photo d'archives) Photo : Facebook/France Gélinas

Les gens ne sont pas contents, mais c'est différent que ce qui s'était passé avec l'Université de l'Ontario français , explique France Gélinas en rappelant que la situation de l'Université de Sudbury découle du processus de restructuration de l'Université Laurentienne.

Néanmoins, M. Bourgouin croit qu'il y a encore une mobilisation qui se fait en arrière plan avec plusieurs organismes francophones.

Le dossier n'est pas mort. Le gouvernement pense que les universités francophones ont juste baissé les bras. C'est sûr qu'on lâchera pas.

Infolettre d’ICI Ontario Abonnez-vous à l’infolettre d’ICI Ontario. Formulaire pour s’abonner à l’infolettre Ontario. Courriel M’abonner

De son côté, Fabien Hébert, le président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario (AFO), croit que gouvernement a fait exprès d'annoncer le refus de financement le vendredi avant une longue fin de semaine pour éviter que la communauté se mobilise.

L' AFO a déposé une plainte contre la province au bureau de l'ombudsman en juillet.

Ouvrir en mode plein écran Fabien Hébert est le président de l'AFO. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Sarah Tomlinson

Il espère ainsi que les interventions politiques de l'associtation porteront fruits pour éviter que la communauté ait besoin de se mobiliser.

On a encore espoir qu'on pourra arriver à une solution par l'entremise d'interventions politiques.

Encore faut-il que la communauté soit en mesure de mobiliser, une attente qui est moins justifiable dans le contexte économique courant, selon Dyane Adam.