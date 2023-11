Planter des cèdres pour rendre hommage à des survivants des pensionnats pour Autochtones

Un événement de plantation de cèdres dans la vallée de Cowichan, sur l'île de Vancouver, a rendu hommage dimanche aux survivants des pensionnats pour Autochtones, aux victimes et à leurs familles. Le but était également d’éduquer les participants sur cette page de l'histoire canadienne.

La journée familiale de plantation, organisée par la Quw'utsun Cultural Connections Society, a notamment rendu hommage aux survivants de l'ancien pensionnat St Mary's, à Mission, où des membres de Premières Nations de la vallée de Cowichan ont été envoyés.

La Nation Stó:lō a récemment déclaré avoir identifié que 158 enfants étaient morts sur le terrain d'un ancien hôpital et de trois anciens pensionnats de la vallée Fraser, ou à cause de leur passage à ces établissements, qui incluent le pensionnat St Mary's.

Un aîné cowichan, Fred George, s’est dit heureux de voir une foule importante être présente au parc régional Sandy Pool, dimanche, pour planter des cèdres en mémoire des victimes et des survivants. C'était bien de voir une bonne foule ici pour un bon projet , a déclaré celui qui a passé trois ans à St Mary's avec des cousins et des frères et sœurs.

Cette plantation de cèdres était le quatrième événement d'un groupe ayant planté plus de 500 arbres. Photo : Radio-Canada / Claire Palmer

Son frère, un aîné nommé Qwiyahwultuhw, a co-organisé l'événement et a déclaré que cette journée l'a vraiment touché . Je pensais à tous mes frères et sœurs plus âgés qui ont été dans ce pensionnat.

La plantation de cèdres était le quatrième événement du groupe, qui a planté plus de 500 arbres depuis un an. Cela fait partie d’un projet plus important qui vise à planter 3000 cèdres afin de continuer à parler de l’héritage des pensionnats pour Autochtones.

Plusieurs aînés cowichan étaient présents à l'événement. Photo : Radio-Canada / Claire Palmer

Le cèdre, l'aîné de la forêt

Qwiyahwultuhw a expliqué que le cèdre, qui est aussi connu comme étant l’aîné de la forêt, a une signification culturelle importante, étant donné tout ce qu’il a apporté aux Cowichan. Il est notamment utilisé pour des vêtements, du transport et de la médecine traditionnelle.

Pour lui, ce type d'événements communautaires est essentiel pour réunir les survivants et enseigner aux générations plus jeunes l’histoire de leurs nations.

C'est une occasion triste, mais en même temps, je suis heureux de voir tout ce soutien [...] Nous plantons de bons souvenirs ici pour tout le monde.

Qwiyahwultuhw espère que ceux qui ont planté des arbres reviendront au fil des ans pour vérifier leur état.

Une aînée cowichan, Diana Elliot, a raconté que même si sa mère est allée dans un pensionnat pendant dix ans, elle n’a entendu parler de ces établissements qu’à l'âge adulte. Ma mère ne voulait pas forcément en parler [...] Dix ans dans ce pensionnat, c’est quasiment toute son enfance.

Diana Elliot, venue avec trois autres générations de sa famille, explique vouloir enseigner l’histoire et la signification des cèdres à ses enfants. Elle a été touchée de voir des allochtones à l'événement. Je ressens ce respect aujourd'hui [...] Cela me fait chaud au cœur que la communauté non autochtone soit ici aujourd'hui. J'apprécie vraiment [leur venue].

Avec les informations de Claire Palmer