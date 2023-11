Les Edmontoniens peuvent enfin prendre la ligne de train léger Valley

De nombreux usagers du système de transport en commun d’Edmonton prennent pour la première fois le train léger sur la ligne Valley depuis son ouverture officielle samedi dernier.

Le nouveau trajet de 13 kilomètres relie le quartier de Mill Woods au centre-ville. La ligne est ponctuée de 11 arrêts.

Brandy Applebirth qui habite dans le nord de la ville se réjouit de l'ouverture de la ligne, car cela simplifie son trajet quotidien.

Je dois prendre deux autobus pour me rendre au train, puis deux autres pour aller travailler et je commence à 7 h 30. Là, j’espère que je n’aurais qu’à prendre deux autobus et le train , explique-t-elle.

Une première un peu décevante

Maria Contreras est contente que la ligne soit ouverte puisqu’un des nouveaux arrêts est à côté de son travail, mais l’attente dans le froid ne l'impressionne pas. Questionnée sur ses impressions du nouveau train léger, elle déclare : Je n’aime pas.

Publicité

Je l'attends depuis longtemps et il ne vient pas , ajoute-t-elle en riant.

C’est que l’horaire affiché à la station diffère de celui sur Google Maps.

Vince Kelly travaille au centre-ville : Je suis très heureux, je crois que ce sera très beau de voir la vallée en traversant vers le centre. Toutefois, il n’est pas impressionné de devoir attendre une dizaine de minutes entre deux passages. J’ai attendu beaucoup de temps que ça marche , ajoute-t-il en riant.

Des travaux reportés

L’ouverture de cette ligne devait avoir lieu en décembre 2020. Des problèmes dans la construction du pont Tawatinâ en 2018 avaient allongé les délais de mise en marche de la nouvelle ligne de train léger.

Puis la pandémie de COVID-19 avait encore repoussé l’ouverture de la ligne à l’été 2022. Ensuite, des problèmes dans la structure de piliers qui soutiennent les rails avaient encore retardé le but de la période de tests.

Avec les informations de Joëlle Bouchard