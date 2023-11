De nouveaux locaux pour répondre aux besoins grandissants de Moisson Val-d’Or

Le Centre de bénévolat de la Vallée-de-l’Or a inauguré lundi ses nouveaux locaux qui permettront de mieux remplir ses différentes missions, dont sa banque alimentaire.

Construit au coût de 5,8 M$, le nouveau bâtiment de 14 000 pieds carrés est situé sur le chemin Sullivan. Il vient remplacer les locaux de l’ancienne gare, devenus désuets.

C’était pratiquement devenu dangereux. On manquait d’espace et nous n’avions pas les équipements fonctionnels. C’était une priorité d’offrir ça à notre personnel et à nos bénévoles. C’est aussi plus fonctionnel pour notre clientèle , raconte Maurice Veillet, président du Centre de bénévolat.

Des politiciens, des partenaires et des bénévoles ont procédé à l'inauguration du nouveau Centre de bénévolat de la Vallée-de-l'Or. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Le Centre de bénévolat gère les activités de Moisson Val-d’Or, qui distribue de l’aide alimentaire pour l’est de la région, y compris les secteurs d’Amos, Malartic et Senneterre. Sa nouvelle capacité d’entreposage permettra de répondre aux besoins grandissants, notamment ceux de la banque alimentaire.

On a dû refuser six transferts de denrées de Moisson Montréal au cours des dernières années, faute d’espace , ajoute le président. Il nous fallait avoir une plus grande capacité d’accueil et de distribution. Les besoins vont en augmentant et la clientèle ne se limite plus aux itinérants ou aux gens sur l’aide sociale. La crise du logement et l’augmentation du prix du panier d’épicerie amènent une clientèle de plus en plus diversifiée.

Un constat partagé par Martin Munger, directeur général des Banques alimentaires du Québec.

La pandémie a démontré que nos infrastructures étaient inadéquates pour un tel niveau de services , explique-t-il. Avec l’inflation qui s’est ajoutée, on dessert désormais un nombre record de personnes, soit un Québécois sur 10. C’est un grand jour pour les gens de Val-d’Or, qui pourront offrir de meilleurs services et faire une différence aussi pour leurs employés et leurs bénévoles.

Aide demandée

Les nouveaux locaux du Centre de bénévolat répondent davantage aux besoins de l'organisme. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Le directeur général des Banques alimentaires du Québec, Martin Munger, dit aussi attendre avec intérêt les annonces de l’énoncé budgétaire du ministre Éric Girard, ce mardi.