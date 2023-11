Une association à Brandon espère recruter des bénévoles en recherche et sauvetage

À Brandon, au Manitoba, une association espère recruter davantage de secouristes bénévoles cette année pour agrandir son équipe de recherche et sauvetage.

Samedi, la Brandon Regional Search and Rescue Association (Association régionale de recherche et de sauvetage de Brandon) a tenu sa première journée portes ouvertes en quatre ans.

Selon le président de l’Association, Robin Ponto, l’équipe compte à l’heure actuelle entre 25 et 30 membres. Il espère que 10 nouvelles recrues viendront compléter leurs rangs.

Il y a une place pour tout le monde [...]. C'est un peu comme une équipe de football. Peu importe le type de compétences que vous possédez, nous allons vous former , affirme-t-il. Nous avons également besoin d’effectif en arrière-plan, des gens qui ne sont pas nécessairement sur le terrain, dans la nature.

Le recrutement s’est toutefois avéré difficile au cours des trois dernières années.

Nous ne rajeunissons pas , illustre M. Ponto. Il considère nécessaire d'attirer des personnes plus jeunes qui s'intéressent à la recherche et au sauvetage .

La journée portes ouvertes était ainsi une occasion pour l'équipe d'attirer davantage de bénévoles tout en faisant connaître leur travail à la communauté.

D’après Robin Ponto, le travail de recherche et de sauvetage n’est pas pour tout le monde. Parmi les personnes rencontrées, une sur cent rejoindra l'équipe, estime-t-il.

C'est très difficile et il faut qu'ils le comprennent lorsqu'ils s'engagent. C'est une vocation, c'est un défi, mais c'est aussi très gratifiant , témoigne M. Ponto.

Becky Stewart est pour sa part bénévole au sein de l'Association depuis sa création, il y a 12 ans.

C'est agréable de voir les gens venir, même si beaucoup de gens ne sont pas là pour s'engager. C'est agréable de voir l'intérêt et le soutien de la communauté , soutient-elle.

Ouvrir en mode plein écran Becky Stewart, bénévole pour l'Association, affirme qu'un désir commun d'aider unit les membres de l'équipe. « C'est un groupe merveilleux duquel faire partie. » Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

Soutenir les familles des disparus

En 2023, la Brandon Regional Search and Rescue Association a effectué trois recherches actives sur le terrain et deux recherches de preuves sur les lieux d’anciennes disparitions.

Pour Robin Ponto, l’objectif commun de ces recherches est de permettre aux familles des disparus de tourner la page.

C'est évidemment émouvant pour les gens, les proches de la personne disparue, mais je trouve que c'est aussi très émouvant pour l’équipe, qui a fait du bon travail ce jour-là , affirme M. Ponto.

L'une des recherches les plus marquantes de sa carrière a été menée en 2016 pour retrouver un enfant de 2 ans disparu à Austin, à 130 kilomètres à l'ouest de Winnipeg.

Nous avons eu tellement de volontaires spontanés , se souvient-il.

Tout le monde était impliqué. Il n'était pas question que quiconque abandonne et s'il fallait sortir à 3 h du matin, passer la nuit dehors, c'est ce qu’on faisait.

Lorsqu'ils ne sont pas en mission, les membres de l'Association se réunissent environ une fois par mois pour suivre des formations sur des sujets comme la navigation GPS , les cartes et les premiers secours.

D’après Robin Ponto, il est essentiel que les membres maintiennent leurs compétences afin d’être prêts à être déployés à tout moment et n'importe où au Manitoba.

Ces déploiements surviennent en moyenne cinq ou six fois par an, selon lui, et peuvent prendre quelques heures ou s’étirer sur plusieurs jours.

Bien que les journées puissent être longues et éprouvantes, en particulier lorsqu'il s'agit de faire des recherches dans la forêt et la neige, c'est un travail important, croit M. Ponto.

Si vous êtes quelqu’un qui a de l'empathie pour les familles qui ont des difficultés et qui ont perdu un être cher, c'est très difficile , affirme-t-il, mais c'est quelque chose que vous pouvez rendre à la communauté .

Avec les informations de Chelsea Kemp