Le poids de l’impôt foncier s’alourdit sur les entrepreneurs de Calgary

Dans 6 des 11 villes principales au Canada, les propriétaires d’immeubles commerciaux payent plus de trois fois plus d'impôt foncier que des propriétaires résidentiels pour une propriété d’une même valeur, selon un rapport du groupe Altus. À l’aube des discussions budgétaires, ce déséquilibre est particulièrement dénoncé à Calgary.

Nous sommes maintenant la municipalité la moins attractive d’un point de vue de l’impôt foncier. Si nous voulons continuer à attirer des entreprises, des investisseurs et à diversifier l’économie, nous devons trouver une solution , s’indigne ainsi la présidente de la Chambre de commerce de Calgary, Deborah Yedlin.

Selon l’administration municipale, pour une propriété d’une même valeur, un propriétaire commercial paye environ 4,3 fois plus d’impôt qu’un propriétaire résidentiel à Calgary. Ce ratio pourrait se détériorer et atteindre 4,6 selon les propositions budgétaires de 2024.

Concrètement, selon la chambre de commerce, cela se traduit par des augmentations insoutenables de l’impôt foncier des entreprises de Calgary.

Quarante-quatre pour cent des entreprises à qui nous avons parlé ont enregistré des hausses [de l’impôt foncier] de 1000 $ par mois, cette dernière année. Quand vous faites possiblement face à un ralentissement de l’économie et des coûts qui augmentent [...], cette situation fiscale n’aide ni les entreprises à être compétitives ni à réussir.

Pour les quatre dernières années, c’était au-dessus de 20 %, de 20 % à 45 % , raconte ainsi Jacques Tremblay, le copropriétaire de la distillerie Bridgeland située au nord-est du centre-ville de Calgary.

Ouvrir en mode plein écran Le copropriétaire de la distillerie, Jacques Tremblay, est content que le propriétaire de l'immeuble se batte systématiquement contre les hausses d'impôt foncier à Calgary. Photo : Radio-Canada / Tiphanie Roquette

Le petit entrepreneur s’estime chanceux. Chaque année, le propriétaire de l’immeuble qui abrite la distillerie porte en appel des factures de la municipalité et obtient gain de cause. Sans cela, le poids de l’impôt foncier pour la distillerie, une facture de 35 000 $ par an, serait insoutenable.

L’année dernière, on a produit 12 000 bouteilles, donc c’est à peu près un fardeau de 3 $ par bouteille produite ici. Si le 3 $ devient un 4 $ ou un 5 $, c’est moins attirant pour une petite entreprise comme la nôtre.

Un déséquilibre commun au Canada

Calgary n’est pas la seule municipalité à faire peser une part plus importante du poids de l’impôt foncier sur les propriétaires commerciaux. Selon un rapport du groupe Altus (Nouvelle fenêtre) (en anglais), cinq autres villes étudiées ont des ratios supérieurs à trois.

Cela se résume à une question d’équité fiscale , explique la directrice de la recherche sur la taxation au groupe Altus, Sandi Prendergast. Quand vous avez un contribuable qui paye plus d’impôt pour une même propriété, c’est injuste. Alors est-ce qu’il y a une justification pour expliquer pourquoi les contribuables commerciaux payent plus? Pas vraiment.

Selon Mme Prendergast, les recherches montrent que les entreprises ne reçoivent pas plus de services municipaux justifiant ces proportions d’impôt plus élevées.

C’est très difficile d’augmenter l’impôt des résidents et donc le poids s’est déplacé de plus en plus sur les commerces et entreprises, dit-elle. Le problème, c’est que les propriétés commerciales sont en difficulté en ce moment. [...] Le risque est de voir ces entreprises faire faillite ou déménager dans des municipalités avec des conditions fiscales plus intéressantes.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse de Calgary, Jyoti Gondek, a plaidé plusieurs fois en faveur des entreprises, mais la dernière tentative de rééquilibrage en février a été défaite en conseil. Photo : Radio-Canada / Louise Moquin

À Calgary, le déséquilibre ne faisait pas sourciller tant que les propriétés commerciales du centre-ville avaient une valeur élevée. La situation s’est renversée à la chute des prix du pétrole en 2014-2015. Le centre-ville s’est déserté et le poids de l’impôt foncier s’est brutalement alourdi sur les petites et moyennes entreprises en dehors du centre.

Depuis, la chambre de commerce milite pour un rééquilibrage. Elle souhaite que les entreprises ne payent pas plus de 2,8 fois plus d'impôt foncier que les résidents, mais elle n’a pas, pour l’instant, réussi à capturer une majorité de voix au conseil municipal.

Réticences à alourdir la charge sur les résidents

Le conseiller de Calgary André Chabot ne voit ainsi pas d’un bon œil les demandes de la chambre de commerce. Si on fait l’ajustement que les entrepreneurs veulent, ça va augmenter les impôts des résidents à presque 8 % et ça, ça ne compte même pas les autres choses que le conseil municipal veut accroître , explique-t-il. Moi, je ne peux pas supporter une augmentation d’impôt aux résidents de 10 % pour sauver un ou 2 % aux entreprises.

Mes citoyens vont me chasser hors de mon office si je dis oui à des augmentations d’impôts.

Il souligne que les entreprises ont plus de moyens que les résidents pour compenser les hausses d’impôt foncier. Beaucoup portent leurs factures en appel. Elles peuvent aussi déduire les impôts fonciers de leurs revenus.

La mairesse de Calgary, Jyoti Gondek, a toutefois lancé un appel contre l’inaction. La situation est devenue si désastreuse parce que nous n’avons rien fait , a-t-elle dit.

L’administration municipale proposera différents scénarios de rééquilibrage aux conseillers mardi. L’ensemble des propositions budgétaires sera ensuite discuté à partir du 20 novembre.