Contraception, tabagisme : les infirmières formées pourront prescrire en Ontario

Après les pharmaciens, les infirmières autorisées en Ontario pourront bientôt prescrire certains médicaments dans le but affiché d’augmenter l’efficacité du système de santé.

La ministre de la Santé, Sylvia Jones, l’a annoncé lundi.

À compter de janvier 2024, les infirmières pourront suivre des formations qui leur permettront de prescrire des produits comme des contraceptifs, des médicaments pour arrêter de fumer ou pour traiter et prévenir des maladies comme le paludisme et la diarrhée du voyageur, selon un communiqué de presse.

Les infirmières autorisées pourront également prescrire des vaccins, ainsi que des soins des plaies topiques.

Ces formations sont en cours d'élaboration et nécessiteront l'approbation du Conseil de l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario.

Publicité

Nous permettons aux professionnels de la santé de travailler plus facilement dans toute l'étendue de leur formation et de leur expertise, tout en offrant aux gens un accès plus pratique aux soins, plus près de chez eux , a déclaré la ministre Jones, lors de l'annonce.

Lorsqu'on lui a demandé quand les patients de l'Ontario peuvent s'attendre à recevoir les ordonnances mentionnées des infirmières autorisées, un porte-parole du ministère a réitéré que les programmes de formation sont en cours d'élaboration.

Dans un courriel, le porte-parole a déclaré que plus d'informations sur la durée de la formation seront communiquées lorsqu'elles seront disponibles.

Doris Grinspun, PDG de l'Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario — qui réclame depuis longtemps que les infirmières aient un pouvoir de prescription — affirme que l'association accueille cette décision à bras ouverts .

Avec des informations de La Presse canadienne et de CBC