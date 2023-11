Taxe carbone : le Parlement examine une motion conservatrice pour élargir l’exemption

La décision du premier ministre Justin Trudeau de suspendre pendant trois ans la taxe sur le carbone pour les systèmes de chauffage au mazout continue de faire des vagues à Ottawa. Le Parlement s’apprête à examiner une motion conservatrice pour élargir cette exonération aux autres formes de chauffage résidentiel.

Aux yeux du chef du Parti conservateur du Canada (PCC), Pierre Poilievre, la suspension telle que présentée par le gouvernement libéral est clivante parce qu'elle bénéficie principalement aux provinces de l'Atlantique, où le mazout est une des principales sources de chauffage. Dans l’ouest du Canada, la plupart des résidents se chauffent au gaz naturel.

Le chef de l’opposition officielle accuse Justin Trudeau de favoritisme régional dans l’espoir de renverser les tendances dans les sondages pour les libéraux en Atlantique.

Le NPD pour, le Bloc contre

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) prévoit voter en faveur de la motion conservatrice pour dénoncer la proposition clivante des libéraux, après avoir échoué à amener le PCC à accepter une motion visant à supprimer la TPS sur toutes les sources de chauffage.

Lundi, le chef du NPD , Jagmeet Singh, a dit être complètement en désaccord avec la mesure annoncée par le gouvernement Trudeau.

Le Bloc québécois a quant à lui annoncé qu’il votera contre cette motion non contraignante. Lors d'un point de presse, le chef bloquiste Yves-François Blanchet a rappelé lundi que la taxe carbone ne s'applique pas au Québec , étant donné le système de plafonnement et d'échange qui est en place depuis des années dans la province.

Alors, nous, on s'est dit : ça ne nous touche pas terriblement, mais l'environnement, oui. Donc, c'est une évidence pour nous autres de dire qu'on ne soutiendra pas une manoeuvre des conservateurs dont l'impact environnemental est négatif , a résumé M. Blanchet devant les journalistes.

Les libéraux ont annoncé le 26 octobre dernier que le gouvernement suspendra pendant trois ans la tarification fédérale sur le mazout domestique, afin de permettre aux Canadiens qui utilisent ce combustible de disposer de plus de temps et d'argent pour le remplacer par une thermopompe électrique.

Le gouvernement libéral double également le montant complémentaire de la remise versée aux Canadiens des régions rurales, reconnaissant qu'ils disposent de moins d'options pour réduire leur consommation de combustibles fossiles. Ottawa élargit enfin un programme qui aide les Canadiens à acheter une thermopompe.

Les libéraux plaident que cette décision tient compte du prix actuel du mazout domestique par rapport aux autres combustibles, et aussi des personnes les plus susceptibles de l'utiliser.

Le mazout domestique coûte plus cher que les autres formes de chauffage, et le mazout domestique est utilisé de manière disproportionnée par les Canadiens à faible revenu dans les zones rurales du pays qui ont besoin de plus de soutien , a expliqué le premier ministre Trudeau, mercredi dernier.

Des provinces mécontentes

Les libéraux soulignent aussi maintenant que même si une plus grande proportion de Canadiens des provinces de l'Atlantique dépendent du mazout domestique pour se chauffer, seulement le quart des utilisateurs de mazout domestique vivent dans cette région du pays. Ils soutiennent que 40 % d'entre eux vivent au Québec, 20 % en Ontario et 10 % dans l'Ouest canadien.

La mesure ne sera appliquée que dans les 10 provinces et territoires où la taxe fédérale sur le carbone est en vigueur. Elle ne le sera pas au Québec, en Colombie-Britannique et dans les Territoires du Nord-Ouest, qui ont leur propre système de taxation.

À Halifax, cette question a occupé une bonne place dans les discussions lors d’une réunion des premiers ministres provinciaux et territoriaux. Les dirigeants de l’Alberta, de l’Ontario, de la Saskatchewan et de la Colombie-Britannique n’ont d’ailleurs pas caché leur mécontentement de cette suspension partielle.

Dans un communiqué conjoint, les premiers ministre ont appelé M. Trudeau à veiller à ce que les politiques et les programmes fédéraux soient déployés de manière juste et équitable à l’ensemble des Canadiens, et ce, tout particulièrement dans le contexte d’une augmentation du coût de la vie, laquelle affecte les citoyens de partout au pays .

Il existe un désaccord sur ce qu'est une bonne politique en matière de changement climatique , a dit plus tôt le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, accusant Justin Trudeau de mettre en œuvre une politique injuste envers les familles canadiennes .

Tout le monde est plutôt mécontent de cette injustice fiscale , a pour sa part affirmé la première ministre albertaine, Danielle Smith.

Dimanche, le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a lui aussi parlé d’ injustice . Je n'en veux pas aux Canadiens de l'Atlantique d'avoir réussi à faire exempter le mazout [...] mais je suis mécontent que la population de la Colombie-Britannique vivant dans les mêmes conditions n'ait pas l'occasion de pouvoir elle aussi se procurer une thermopompe.

Le moment est venu pour le gouvernement fédéral de collaborer avec les provinces pour vaincre l'inflation , a, de son côté, déclaré le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford. Cela veut dire qu’il faut être juste envers tous les Canadiens, peu importe la façon avec laquelle ils chauffent leur domicile. Les gens peinent à joindre les deux bouts et tous méritent un certain répit.

Avec les informations de La Presse canadienne