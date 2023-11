Des contraventions automatisées au centre-ville de Toronto pourraient bientôt faire leur apparition. Des conseillers municipaux veulent instaurer un contrôle automatisé de la circulation sur un segment de la rue King, une artère achalandée de la Ville Reine, ce qui provoque des réactions mitigées parmi les Torontois.

La rue King est devenue un corridor prioritaire permanent de transport en commun en 2019.

Entre Bathurst et Jarvis, la plupart des véhicules doivent tourner à droite à l’intersection et ne peuvent se stationner sur King.

Toutefois, la Ville de Toronto constate une application incohérente des règles de circulation le long du corridor.

Les automobilistes ignorent systématiquement les règles mises en place, compromettant ainsi l’efficacité de cette voie de transport essentielle , affirme le conseiller municipal de Toronto Centre, Chris Moise.

Cette motion, proposée par le conseiller municipal Chris Moise, est appuyée par la mairesse adjointe de Toronto Ausma Malik.

Pour remédier à la situation, le conseiller municipal du quartier propose l’approche des contraventions automatisées dans le secteur.

Il constate que la situation a empiré dans son quartier au cours des deux à trois dernières années.

Cette situation me frustre. Mes résidents sont très frustrés et c’est pourquoi je pense que l’utilisation de cet outil particulier contribuera à atténuer certains des problèmes de sécurité et des embouteillages auxquels nous faisons face.

Sans avoir les détails de l'utilisation de cette technologie, il pense par exemple à des caméras de surveillance de la circulation qui seraient utilisées pour donner des contraventions aux automobilistes qui s'immobilisent illégalement sur la rue King.

Je crois que cette motion améliorera considérablement la sécurité et l'efficacité de notre système de transport en commun , soutient M. Moise.

Selon Aishwarya Minocha, qui prend le transport en commun deux fois par jour, il faut rester conscient que tout le monde veut se rendre quelque part, quel que soit le mode de transport.

Pour Aishwarya Minocha, cette mesure pourra assurer une circulation plus fluide et plus sécuritaire pour tous.

On dépend tellement du transport en commun au centre-ville de Toronto , affirme cette usagère.

Je pense que c'est une excellente idée pour éviter les bouchons de circulation et les retards, quand les automobilistes se stationnent [aux mauvais endroits] pendant les heures de pointe , ajoute-t-elle.

Moins de policiers, plus de caméras

Le conseiller municipal de Toronto Centre explique que la police n'a pas la capacité de surveiller continuellement la circulation sur la rue King.

Le Service de police de Toronto, en particulier dans les divisions 51 et 52, a des priorités plus importantes qui nécessitent du temps et des efforts précieux , estime Chris Moise.

Josh Jey, qui utilise le train GO pour se déplacer, croit aussi que les ressources de la Ville peuvent être mieux gérées.

Il pense toutefois que, même si cette option est plus efficace , les gens ont du mal à faire confiance à un robot ou à une machine.

Selon le Torontois Josh Jey, la majorité des gens n'aiment pas l'automatisation des services.

Les gens ne sont généralement pas à l'aise avec l'automatisation des services, particulièrement quand c'est en lien avec les forces de l'ordre , explique-t-il.

Josh Jey envisage donc une certaine résistance de la part des résidents au départ.

Si on arrive à payer moins en taxes municipales et à rediriger cet argent vers de l'aide pour les sans-abri au lieu de payer des salaires de policiers, je crois que les gens seront peut-être plus favorables à l'idée , ajoute M. Jey.

Selon M. Moise, l'utilisation de la technologie pourrait contribuer à faire respecter systématiquement les règles de circulation dans les corridors prioritaires comme la rue King, sans avoir à détourner les ressources policières .

La proposition du conseiller municipal Chris Moise fera l’objet d’une discussion lors de la réunion du conseil municipal de Toronto, mercredi.