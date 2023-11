Gin à l’eau salée de Salebarbes sacrée Chanson de l’année au 45e Gala de l’ADISQ

Le groupe acadien Salebarbes a remporté le prix de la Chanson de l’année pour Gin à l’eau salée au 45e Gala de l’ADISQ.

C'est le deuxième Félix que le groupe reçoit lors du gala de cette année alors que le prix de Spectacle de l'année leur a été remis plus tôt la semaine dernière.

La partie télévisée du gala était animée pour une 18e année par l’humoriste Louis-José Houde, dimanche soir.

Le Félix de la Chanson de l’année a été le dernier prix remis de la soirée. Dix lauréats étaient en lice pour le recevoir, dont l’auteure-compositrice-interprète du Nouveau-Brunswick Lisa LeBlanc pour sa chanson Dans l’jus.

La chanson gagnante, issue de l’album du même nom Gin à l’eau salée sorti en 2021 est très festive, à l'image de Salebarbes. Elle a gagné en popularité lors des spectacles du groupe acadien reconnu pour ses soirées endiablées.

On joue pour les yeux, on joue pour les oreilles, mais on joue pour les pieds aussi. Le monde a tendance à vouloir danser sur notre musique, et nous autres on les encourage.

Le violoniste George Belliveau indique que les membres du groupe étaient bien surpris de remporter ce Félix.

C’est une chanson qui a quand même touché beaucoup de monde qui sont venu voir le show , dit-il. Je pense que c’est cela qui a fait la différence. Nos fans ont sûrement appelé pour voter pour cette chanson-là. Ce prix-là, il est aussi attribué aux fans.

Des compositions originales en tournée

L'obtention de ce Felix survient quelques semaines après le lancement du troisième album de Salebarbes, À boire deboutte.

Pour la première fois, toutes les pièces y sont originales. Le groupe avait tout de même déjà composé ses propres chansons, notamment la chanson Gin à l’eau salée.

On a tout le temps eu un amour avec cette chanson-là parce que justement c’était la première qu’on avait mis la main à la pâte pour écrire , partage George Belliveau.

Ouvrir en mode plein écran Salebarbes avait aussi gagné le prix de groupe de l’année au 44e Gala de l’ADISQ, en 2022. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François LeBlanc

Les musiciens Éloi et Jonathan Painchaud, Kevin McIntyre, George Belliveau et Jean-François Breau monteront sur la scène du Théâtre Capitol de Moncton, les 11 et 12 novembre prochain, à guichet fermé.

Ça s’est vendu assez vite. On réalise qu’il y a beaucoup de monde qui aurait aimé venir voir le show au Théâtre Capitol. On s’assure de retourner, c’est sûr et certain , dit George Belliveau. On a vraiment vraiment hâte de faire ce show là pour les gens de chez nous.

Après Moncton, le groupe continue la tournée de leur nouvel album, À boire deboutte au Québec, où plus de 80 dates de spectacle sont prévues. Déjà, la majorité d’entre eux affichent complet.

Avec les informations de Kristina Cormier