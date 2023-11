Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, se dit mécontent que la récente décision du gouvernement fédéral de suspendre la tarification sur le carbone pour les citoyens qui ont recours au mazout pour se chauffer ne s'applique pas à des provinces comme la sienne.

La semaine dernière, le gouvernement fédéral a apporté des modifications à son programme de tarification afin de le rendre plus équitable pour les citoyens qui vivent en milieu rural, notamment en Atlantique.

La nécessité d'un traitement équitable pour la Colombie-Britannique dans le cadre des différentes initiatives du gouvernement fédéral sera un sujet brûlant à la table , a affirmé David Eby, alors que la plupart des premiers ministres du Canada sont réunis à Halifax pour parler de santé et d’énergie.

David Eby estime que le gouvernement fédéral peut en faire davantage pour soutenir les provinces en ce qui concerne les coûts de l'énergie, le logement et la sécurité publique, notamment.

La question est celle de l'accessibilité financière pour les Canadiens. Et la façon dont nous voyons l'avenir pour l'accessibilité financière, en particulier pour les Canadiens qui doivent utiliser du mazout en Colombie-Britannique, [...] est de s'orienter vers l'électricité propre et l'utilisation de thermopompes, et nous avons donc besoin d'un accès équitable à ce programme a-t-il ajouté.

Plus de détails à venir