La zone industrialo-portuaire (IP) de Baie-Comeau veut augmenter sa notoriété à l'international en tant que pôle d'investissement pour le Québec. Les partenaires impliqués dans la zone IP jugent que son potentiel est sous-utilisé et qu'elle peut accueillir davantage de projets.

Pour y arriver, les partenaires locaux de la zone industrialo-portuaire ont présenté lundi matin sa nouvelle image de marque sous le thème ingénieuse et pleine de ressources .

La Ville de Baie-Comeau, le Port, Innovation et Développement Manicouagan, ainsi que la Société du port ferroviaire de Baie-Comeau sont impliqués dans la zone IP de Baie-Comeau.

Dans l’intention de faire de la zone IP un site connu et reconnu à l’échelle internationale pour l’implantation de projets industriels, les quatre partenaires ont présenté les détails de leurs nouveaux outils promotionnels lundi.

La directrice du service du développement économique de Baie-Comeau, Marie-Josée Paradis, relève que les capacités ferroviaires et portuaires sont sous-utilisées.

Les personnes-clés ne connaissent pas Baie-Comeau. Nos avantages sont méconnus. On se doit de se faire connaître […] on a un potentiel à mettre de l'avant pour attirer de l'investissement important , ajoute Marie-Josée Paradis.

Notre population a déjà été de 28 000, aujourd'hui on est à 21 000. On peut encore attirer des résidents sur notre territoire, donc un projet de grande envergure pourrait s'y implanter plus facilement qu'ailleurs.