Le gouvernement Legault a songé, puis renoncé, à exiger un minimum de contenu québécois aux entreprises de la filière batterie, a appris Radio-Canada de plusieurs sources. Par crainte de voir les projets lui échapper ou de se faire poursuivre, Québec s'en remet plutôt à la bonne volonté des compagnies. Mais il existe peut-être une dernière chance d'influencer Northvolt.

Lors de l'annonce du projet de méga-usine de batteries de l'entreprise suédoise en Montérégie, le ministre québécois de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, s'était félicité d' enfin compléter la chaîne de valeur , c'est-à-dire de parvenir à transformer la production des mines du Québec dans des usines de la province.

Message publié par le ministre Fitzgibbon sur la plateforme X (Twitter), le 28 septembre 2023.

En réalité, malgré leur bonne volonté, rien n'empêche les futures usines de s'approvisionner en dehors du Québec, expliquent plusieurs sources impliquées dans le développement de la filière batterie.

Northvolt pourrait, par exemple, engager un maître d'œuvre suédois pour construire son usine québécoise et acheter son lithium au Chili et son graphite en Chine.

Selon nos informations, le gouvernement a envisagé d'imposer un minimum de contenu local, mais il y a renoncé, par crainte de perdre un avantage sur d'autres provinces ou États qui voulaient attirer les projets, mais aussi par crainte de poursuite en vertu des accords internationaux en matière de commerce.

François Legault, le 28 septembre, lors de l'annonce du projet d'usine de batteries de Northvolt.

Imposer une telle clause dans les ententes avec les entreprises s'est révélé d'autant plus complexe que la plupart des mines québécoises de minerais critiques, comme le graphite et le lithium, nécessaires à la fabrication des batteries, sont encore au stade de projets et pourraient entrer en production après l'ouverture des usines de GM et Ford, à Bécancour, et de Northvolt, en Montérégie.

Northvolt souhaite construire les batteries les plus vertes au monde en réduisant les émissions carbone liées au transport des matières premières, mais encore faut-il que les fournisseurs québécois offrent des prix concurrentiels. Nos clients ne peuvent pas payer n’importe quel prix pour nos cellules , expliquait l'entreprise, dans le journal Le Devoir, le mois dernier.

L'exemple de Bombardier n'est pas applicable, dit Québec Le gouvernement Legault a déjà imposé un minimum de contenu québécois pour la fabrication des trains de Bombardier, mais le bureau du ministre Pierre Fitzgibbon explique qu' il existe des balises particulières dans les accords de commerce pour l’acquisition de matériel roulant fait par le public, qui ne sont pas applicables dans le cadre de financement de projets industriels .

Des ententes confidentielles

En cherchant plus de détails sur les ententes signées avec les compagnies, Investissement Québec nous a renvoyés vers le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, qui nous a répondu que les clauses des ententes conclues entre le gouvernement du Québec et les entreprises sont de nature confidentielle .

Le ministère nous a invités à nous tourner vers le cabinet du ministre Fitzgibbon. Celui-ci affirme sensibiliser les compagnies au sujet de l'importance de se fournir au Québec.

Le ministre a eu de nombreuses discussions avec les dirigeants d'entreprises du secteur sur l’importance de l’approvisionnement local. Les entreprises sont bien conscientes que les chaînes d’approvisionnement courtes sont un grand avantage au Québec. Visiblement, le message semble être bien reçu.

L'attaché de presse du ministre donne l'exemple de l'annonce d'une entente d'achat (Nouvelle fenêtre) de production signée par Ford avec la minière Nemaska Lithium.

Construction de l'usine Nemaska Lithium à Bécancour.

Investissement Québec et le ministère sont constamment sollicités par les donneurs d’ordre pour qu’on les mette en contact avec des sociétés locales , affirme le cabinet du ministre Fitzgibbon. Il faut comprendre les impératifs de tels projets pour réaliser que l’achat local est une condition de succès.

« Pas d'obligation », confirme Northvolt

Notre entente avec le gouvernement du Québec ne prévoit pas d’obligation à proprement parler de s’approvisionner chez des fournisseurs québécois , confirme à Radio-Canada le porte-parole de l'entreprise suédoise, Laurent Therrien, mais il ajoute que le choix de Northvolt de s’établir ici n’est pas un hasard : il nous permet de réduire et de continuer à verdir nos chaînes d’approvisionnement .

Des discussions avec certains fournisseurs du secteur sont déjà entamées et d’autres sont prévues. Pour des raisons commerciales, nous nous devons de garder ces conversations confidentielles pour le moment.

L'entreprise rappelle que les chaînes de valeur restent encore à bâtir et que cela prendra du temps , mais qu'elle compte jouer un rôle dans leur développement.

À court terme, sur le plan de la construction et des services, notamment, nous avons aussi un fort intérêt à travailler avec des fournisseurs québécois. On y travaille déjà , assure Northvolt.

Encore possible d'influencer Northvolt Selon nos sources, Investissement Québec réfléchit à l'idée de conditionner son prêt pardonnable de 436 millions de dollars à ce que l'entreprise favorise la chaîne de valeur québécoise. Ce prêt n'est pas encore fait et pourrait prendre encore au moins une année. Selon nos informations, il serait trop tard pour utiliser la même stratégie avec GM et Ford. On ne commentera pas cette affirmation , nous a répondu le cabinet du ministre Fitzgibbon.

Deux experts divisés sur l'utilité de clauses de contenu québécois

Moi, je serais en faveur d'imposer un minimum d'approvisionnement local, dit le professeur en métallurgie extractive des éléments critiques et stratégiques à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Jean-François Boulanger. On ne veut pas que les métaux [du Québec] soient transformés ailleurs, autant que possible.

Cependant, le professeur de l' UQAT comprend pourquoi cela n'a pas été fait. Toute contrainte qu'on aurait pu leur imposer aurait pu être perçue comme moins propice à ce qu'ils viennent.

J'imagine que les compagnies souhaitent se prévaloir de la loi du marché et pouvoir l'acheter [leur minerai] à un coût moindre ailleurs, plutôt que de se restreindre là [au Québec]. Mais, parfois, c'est à nous de nous tenir debout.

Selon l'ancien conseiller d'Investissement Québec sur la filière batterie Karim Zaghib, il n'y a aucun intérêt à obliger les entreprises à consommer localement, car elles ont tout intérêt à le faire.

Une telle entreprise qui s'installe au Québec le fait pour un écosystème qui est rare , explique celui qui est aujourd'hui professeur de génie chimique et des matériaux à l’Université Concordia et responsable du projet de recherche Électrifier la société.

L'électricité [du Québec], elle est verte, et les minéraux critiques, ils sont là , rappelle-t-il. Et, on le sait, la demande pour les minéraux critiques va augmenter de beaucoup. C'est mieux de se sécuriser dans un endroit.

Pourquoi j'irais chercher un matériau de la Chine quand le matériau est à côté de chez moi?

Le Canada est déjà un important producteur de minéraux critiques comme l’aluminium, le cobalt, le cuivre, le graphite ou le nickel. En revanche, la production de lithium est moins avancée et davantage au stade de projet.

Les éléments des terres rares ne sont pas encore produits au Canada, mais les réserves connues sont importantes sur le territoire, et certaines sociétés minières ont lancé des projets d’exploration.

Le cabinet du ministre Pierre Fitzgibbon explique que, depuis l'an dernier, le crédit d'impôt américain aux acheteurs de véhicules propres prend en compte l'origine des composants des batteries, dont les minéraux critiques et stratégiques provenant de toute l'Amérique du Nord.