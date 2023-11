L’école d’immersion française de Trois-Pistoles suspend ses activités

L'école d'immersion française de Trois-Pistoles ne recevra pas d'étudiants en 2024. L'établissement doit suspendre ses activités.

Devant la diminution du nombre de familles d'accueil, l'école, qui reçoit des étudiants de l’Université Western, en Ontario, procède actuellement à une révision stratégique approfondie afin d’évaluer la voie à suivre , indique sa directrice, Kathy Asari, dans un courriel dont Radio-Canada a obtenu copie.

Cette année, une vingtaine de familles seulement ont levé la main, contrairement à une centaine avant la pandémie. Résultat : le nombre d'étudiants a chuté, passant de 200 à 250 par session d'été à 160 pour les deux sessions d'immersion.

Le maire de Trois-Pistoles, Philippe Guilbert, ne cache pas sa déception. On était sur une pente ascendante. Depuis deux ans, la quantité de familles hôtesse augmentait, donc la quantité de lits disponibles pour les étudiants augmentait [aussi] , dit-il.

Le maire de Trois-Pistoles, Philippe Guilbert (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Mais comme les familles d'accueil ne sont plus aussi nombreuses qu'autrefois, l'établissement n'est plus en mesure d'accueillir suffisamment d'étudiants. Il ne respecte plus le seuil établi par l'Université Western.

La Ville de Trois-Pistoles est tout de même à la recherche de solutions pour assurer la pérennité de l'établissement qui a fêté son 90e anniversaire cette année.

On est en train d'explorer un autre modèle. [On essaie] d'avoir de l'hébergement hors famille. […] En trouvant une autre alternative, ça pourrait accommoder certains étudiants , explique M. Guilbert.

Le député de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, déplore quant à lui l'inaction d'Ottawa dans ce dossier.

On comprend mal encore une fois pourquoi le gouvernement n'a pas réagi avant la suspension , se questionne-t-il.

Le député fédéral, Maxime Blanchette-Joncas (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerné

Selon lui, le problème de recrutement s'explique par les incitatifs offerts aux familles d'accueil.

Les familles sont intéressées à accueillir ces étudiants-là. Mais actuellement, les sommes offertes par l'entremise du programme Explore, qui est financé par le gouvernement fédéral, [sont insuffisantes] , déplore l'élu.

Ça prend des montants qui représentent vraiment le coût de la vie.

Le maire de Trois-Pistoles et le député de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques espèrent une réouverture de l'école en 2025.

De son côté, l'Université Western rencontrera dans les prochaines semaines les parties concernées dans ce dossier pour tenter d'en arriver à une solution, nous dit-on par courriel. Une mise à jour devrait être faite en janvier prochain.

Avec les informations de Sophie Martin