10 millions $ pour renforcer la sécurité alimentaire dans la province

Le gouvernement de l’Alberta a annoncé une aide de 10 millions de dollars pour renforcer la sécurité alimentaire dans la province.

Un montant 3,7 millions de dollars sera remis aux banques alimentaires ce mois-ci et 4,1 millions de dollars seront alloués sous forme de subvention aux organisations qui promeuvent la sécurité alimentaire.

Le gouvernement précise que parmi ces 3,7 millions, une enveloppe de 900 000 $ a déjà été versée à la Family and Community Support Services Association of Alberta (FCSSAA), une organisation de soutien familial et communautaire, ainsi qu’aux refuges de personnes sans-abri.

L'association Food Banks Alberta, qui représente les banques alimentaires de la province, recevra pour sa part 2,2 millions de dollars pour coordonner des programmes en cas de situations d'urgence, comme des catastrophes naturelles.

Une demande en hausse

Les banques alimentaires saluent l’aide du gouvernement, mais soutiennent qu’elles auront besoin de davantage de fonds. L’aide que nous allons recevoir devrait couvrir nos besoins pour une semaine , souligne Melissa From, la présidente et directrice générale de la banque alimentaire de Calgary.

Les banques alimentaires doivent faire face à une demande croissante. La banque alimentaire de Calgary a vu ses besoins augmenter de 30 % depuis l’année dernière.

Pour sa part, la banque alimentaire d’Edmonton a atteint un record au mois d'août. Elle a offert des paniers d’aide alimentaire à 37 000 personnes, en plus de fournir de la nourriture aux soupes populaires et aux refuges.

Pour notre campagne de Noël, nous aurons besoin de collecter environ 4 millions de dollars et 300 000 kilogrammes de nourriture pour servir notre communauté.

Marjorie Bencz, la directrice générale de la banque alimentaire d'Edmonton, souligne l'importance du travail des bénévoles ainsi que des dons de la communauté.

En Alberta, une personne sur six qui fréquente les banques alimentaires occupe un emploi. À Edmonton, ce nombre augmente à près d’une personne sur trois, selon un sondage réalisé par la banque alimentaire d’Edmonton. Près de la moitié d'entre eux occupe un emploi à temps plein.