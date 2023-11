Une alliance politique entre Pierre Poilievre et Scott Moe?

La visite du chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, a fait couler beaucoup d’encre en Saskatchewan. Selon l’observateur de la scène politique Stephen Kenny, les deux chefs de parti forment un « club d’amis », mais il pourrait y avoir des conséquences à la formation de ce nouveau duo politique.

Stephen Kenny indique que le Parti conservateur du Canada et le Parti saskatchewanais sont maintenant attachés à la hanche .

Le politologue a observé le comportement ainsi que les discours de Pierre Poilievre et de Scott Moe lors du Congrès annuel du Parti saskatchewanais. Selon lui, l'amitié entre les deux hommes politiques pourrait avoir des conséquences à Ottawa et en Saskatchewan.

Toutefois, M. Kenny estime que la question la plus importante reste la position de Scott Moe sur la taxe carbone.

Quand il se déclare hors la loi et qu’il refuse de percevoir le tarif carbone, à partir du 1er janvier , précise-t-il.

Stephen Kenny indique que Pierre Poilievre a décidé de ne pas s’adresser aux journalistes lors de son passage à Regina. Il précise que le chef conservateur a soigneusement préparé sa visite en Saskatchewan et qu’il aurait parlé avec certains médias qui appuient son parti, bien avant son arrivée dans la province.

Un jour ou deux avant son arrivée, il a fait une entrevue avec un animateur de radio, et cet animateur lui a demandé s'il était d'accord avec l'illégalité du procédé de M. Moe (NDLR : au sujet de la taxe carbone). Et Il a esquivé, il a prétendu que la vraie personne dans l'illégalité, c'était Justin Trudeau lui-même, puisqu'il a fait une exemption, une exemption qui n'était pas équitable dans le pays.

Il ajoute que le premier ministre de la Saskatchewan choisit ses batailles et que Pierre Poilievre supporte à 100 % Scott Moe .

Stephen Kenny qualifie la relation entre les deux politiciens de club d’amis , ce qui pourrait entraîner des conséquences importantes sur la sphère politique saskatchewanaise.

M. Moe a dit que, dans le cas de l’élection de Pierre Poilievre, on n’aura plus besoin de cette fameuse loi Saskatchewan First.