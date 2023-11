Faire parler des Jeux du Québec, un coin de rue à la fois

Le coup d’envoi de la 59e Finale des Jeux du Québec été 2025 à Trois-Rivières peut sembler encore loin aux yeux de plusieurs, mais le décompte est déjà commencé pour le comité organisateur. Les activités de financement populaire ont été lancées samedi, avec la première de trois journées de barrages routiers.

Impossible de connaître pour l’instant le montant total amassé par les 45 bénévoles dispersés à six intersections de la ville, mais la collecte réjouit déjà la directrice générale adjointe, Communication et Mobilisation pour le comité organisateur de la Finale des Jeux du Québec - TR 2025, Marie-Eve Pelletier.

Il faut séparer la monnaie pour ensuite la faire rouler pour avoir la somme finale, précise-t-elle d’emblée. Si c’est long à faire, vous pouvez vous imaginer que la collecte a été bonne! C’est un heureux problème qui augure très bien.

Sans vouloir s’avancer sur des objectifs financiers précis, elle ajoute qu’au-delà des sommes, la journée a servi à faire parler de l’événement qui se tiendra du 25 juillet au 2 août 2025. Le comité organisateur est très content, s’enthousiasme-t-elle. Les bénévoles m'écrivent pour me remercier; c'est un peu le monde à l'envers! Les gens en ont parlé, j'ai eu des échos le lendemain, plusieurs m’ont contactée pour me dire qu’ils seraient présents aux prochains barrages routiers.

Publicité

Deux autres journées semblables auront lieu d’ici juillet 2025 : la prochaine au printemps 2024 et une dernière à l’approche des Jeux.

Une mobilisation à créer

Le comité organisateur a lancé un appel aux bénévoles potentiels dans les semaines précédant les premiers barrages routiers. Résultat : 45 personnes ont répondu présentes. Marie-Eve Pelletier ne s’en cache pas : elle aurait souhaité en mobiliser le double. Même si la journée a été longue, ceux qui étaient là étaient contents. Ils ont mis leur coeur dans la rue! Plusieurs m’ont écrit pour me dire qu’ils en avaient parlé dans leur entourage. On espère que le bouche-à-oreille fera boule de neige.

Des bénévoles, l’organisation devra en recruter plusieurs dans les 18 prochains mois. Il en faudra environ 3000 pour assurer le succès de la Finale trifluvienne.

C’est quand même énorme, reconnaît la directrice générale, Caroline Beaudry, rencontrée à l’intersection Saint-Georges et Saint-Olivier, samedi, un seau de collecte entre les mains. C’est certain que si nous en avons un peu moins, c’est très bien. Plus on sera, mieux ce sera pour l’expérience des athlètes et des visiteurs.

Pour optimiser le recrutement, les membres du comité organisateur entendent aider d’autres organisations de la région, en offrant de leur temps. Mon souhait est de contribuer à un gros mouvement de donner au suivant , rêve Marie-Eve Pelletier.

Publicité

Un budget, des retombées, des legs

Le budget entourant l'organisation de l'événement pourrait grimper jusqu’à 7 millions et demi de dollars. Pour atteindre ce montant, le comité organisateur doit relever ses manches. On a du financement qui vient des paliers de gouvernement, mais aussi une grande partie qui vient de la population, de la communauté, que ce soit à travers des activités de financement, des dons, de la commandite, clarifie la directrice générale. On ne peut pas se permettre de s'asseoir sur nos lauriers, ça va passer vite!

Plus de 3500 athlètes de 12 à 17 ans sont attendus à Trois-Rivières du 25 juillet au 2 août 2025. Ils devront notamment être transportés, logés, nourris, animés. On les prend pendant 9 jours, 24 heures sur 24, ajoute Caroline Beaudry. Il faut se doter d’activités de financement solides et de commanditaires généreux.

Les retombées économiques pour Trois-Rivières sont évaluées pour l’instant au triple des sommes nécessaires à l’organisation de la Finale des Jeux du Québec. On parle de plus de 20 millions de retombées directes, mais on est en train de faire une évaluation plus juste, parce que nos données remontent à 2012 , spécifie la directrice générale.

Les Jeux du Québec laisseront également des legs dans le paysage trifluvien, avec le renouvellement d'installations sportives, dont les terrains de soccer et de baseball du parc Martin-Bergeron, près du Complexe sportif Alphonse-Desjardins, dans le secteur de Cap-de-la-Madeleine. Les travaux sont commencés depuis quelques semaines déjà.

Ça va être quelque chose de bien, parce qu'on n'avait pas de terrain de baseball synthétique de ce calibre-là à Trois-Rivières, se réjouit Caroline Beaudry. Il y aura aussi des installations qui vont permettre la nage en eau libre à l'île Saint-Quentin, et on est en train de regarder pour l'athlétisme.

Des équipements nouveaux ou rénovés qui serviront aux athlètes des 19 délégations des Jeux du Québec, mais aussi aux sportifs et usagers de Trois-Rivières et de la Mauricie.