Il crée chez lui un petit sanctuaire en hommage à son père, ancien combattant en Italie

Serge Chiasson est tellement fier de son père, qui a combattu en Italie durant le Deuxième Guerre mondiale, qu’il lui a érigé un petit sanctuaire chez lui, à Lamèque.

Devant l'entrée de chez Serge Chiasson, il y a un drapeau représentant un ancien combattant, signe que le 11 novembre approche. Dans le salon, une peinture de son père, le caporal Edmond « Ti-Men » Chiasson, signée Donald McGraw.

Au sous-sol, il nous emmène dans un petit musée dédié à son père. On y retrouve toutes sortes d’objets qui ont appartenu à Edmond du temps de la Seconde Guerre mondiale : son carnet de paie tout froissé, son casque, des télégrammes, des affiches et de vieilles photos en noir et blanc, ses médailles.

Ouvrir en mode plein écran Edmond « Ti-Men » Chiasson, de Pigeon Hill dans la Péninsule acadienne, a survécu à trois blessures sérieuses pendant la bataille d'Italie, de 1943 à 1945. Photo : Radio-Canada / Réal Fradette

Serge Chiasson a même gardé un morceau de tissu carré, signe que son père appartenait aux Red Patch Devils, le surnom donné à sa division parce que les Canadiens étaient réputés pour n’avoir peur de rien. Sur son bras gauche, il s’est fait tatouer le sigle du régiment, avec un petit carré rouge.

Serge Chiasson a aussi conservé très précieusement quelques documents vidéo de son père décédé en 2015 à l’âge de 93 ans. Edmond y raconte sa vie à la guerre, sans oublier les détails.

Ouvrir en mode plein écran Serge Chiasson montre un drapeau italien provenant de la ville d'Ortona et signé par 128 citoyens remerciant son père, le caporal Edmond Chiasson, d'avoir combattu en Italie. Photo : Radio-Canada / Réal Fradette

Au mur, un drapeau de l'Italie est accroché. Il a été signé par 192 résidents d'Ortona, une ville située dans le nord du pays, en guise de remerciement à « Ti-Men ». Les combats pour libérer la ville sont considérés parmi les plus sanglants de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont notamment coûté la vie à 2300 Canadiens.

Natif de Pigeon Hill, dans la Péninsule acadienne, Edmond Chiasson s'est enrôlé en juin 1941, en cachette de ses parents. Pendant 21 mois, il a été sur la ligne de front pour la libération de l’Italie.

Le caporal était un dur de dur. Il a été blessé à trois reprises sur le champ de bataille. La première fois, une grenade a explosé près de lui, lui fracturant la mâchoire. Un morceau est allé se loger dans son crâne. Puis, un éclat d’obus l’a percuté juste en haut de l'œil droit. Enfin, un autre éclat d’obus l’a atteint à la poitrine.

Plus de reconnaissance pour la campagne d'Italie

Pour Serge Chiasson, rien de plus normal que de créer cet espace en hommage à son père dont il est si fier. Je suis venu au monde là-dedans , raconte Serge, en admirant avec émotion pour peut-être la millième fois les médailles de son père. J’ai entendu tant d’histoires…

Des souvenirs de la campagne d'Italie de 1943 à 1945 qu'il raconte aujourd'hui avec passion et détails : les dates, les combats, les blessures de son père, les télégrammes à la famille, les mois angoissants sans nouvelles, les Acadiens mangeux d’morue qui y étaient.

Ouvrir en mode plein écran Serge Chiasson montre sur une carte de l'Italie la ville d'Ortona, lieu d'une intense bataille où son père Edmond Chiasson a participé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Photo : Radio-Canada / Réal Fradette

Selon lui, cette campagne, dont on commémore le 80e anniversaire cette année, n’a pas toute la reconnaissance qu’elle mérite. 92 000 Canadiens y ont participé, le bilan humain a été extrêmement lourd mais les combats ont permis de faire chuter le régime fasciste de Mussolini, allié à l'Allemagne nazie.

La campagne de l’Italie a été mise de côté. On dirait que si tu n’étais pas au débarquement de Normandie, tu n’es pas un vétéran , explique celui qui est membre de la Légion royale canadienne 92 de la région des Îles.

Je suis fier de mon père, c’était sa fierté d’avoir combattu, mais le Canada n’a pas rendu justice à ce qui s’est passé en Italie.

Pas pour les médailles

La larme à l'œil, Serge Chiasson se sent bien devant tant de souvenirs et de pièces de collection. Il est très fier des actions de son paternel, dont la fois où il a fait prisonnier 14 Allemands.

Mon père ne se battait pas pour les médailles , avoue son fils. Il se battait pour rester en vie. En septembre 1944, une explosion a fait huit morts autour de lui et il a été le seul survivant. Il a été 21 mois sur la ligne de feu. Il a contribué à la libération de Rome.

Le 11 novembre, Serge Chiasson portera fièrement le coquelicot en hommage à son père pendant les cérémonies de commémoration.