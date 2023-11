Première journée de grève du Front commun sur la Côte-Nord

La première journée de grève du Front commun intersyndical, qui regroupe 7000 travailleurs sur la Côte-Nord, cause des perturbations dans la région.

Devant les établissements des réseaux de la santé, de l'enseignement et des services sociaux, des manifestants se sont rassemblés lundi matin pour faire entendre leurs voix. C'était le cas notamment devant l'hôpital de Sept-Îles.

Ouvrir en mode plein écran De nombreux manifestants se sont massés devant l'hôpital de Sept-Îles lundi matin. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

À l'échelle de la province, 420 000 travailleurs de l’État québécois sont descendus dans les rues pour revendiquer une meilleure convention collective. La dernière offre du gouvernement, jugée insultante et dérisoire, a été rejetée.

En entrevue à l'émission Bonjour la Côte, les présidents de syndicats régionaux en éducation, Rémi Thériault et Monica Chiasson, ont rappelé que les tentatives de négociation avec le gouvernement ont échoué jusqu'à maintenant.

Ça fait plus d'un an que nos demandes sont faites, qu'on a employé des moyens d'action plus légers, mais ça n'avance pas, relate Rémi Thériault, président du syndicat de l'enseignement de la Haute-Côte-Nord.

Des perturbations dans les écoles

La grève du personnel de soutien et professionnel des écoles a entraîné une fermeture des établissements des quatre centres de services scolaires de la région, pour la matinée.

Plusieurs services normalement offerts ont été réduits, dont le transport scolaire du matin. Les services de garde doivent ouvrir pour le dîner et la fin de la journée.

Pour les travailleurs du milieu de la santé, la grève se poursuit toute la journée.

Ouvrir en mode plein écran Depuis minuit, des dizaines d'écoles, de cégeps, d'établissements de santé et de services sociaux sont perturbés par un débrayage d'une demi-journée dans la province. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Trois journées de plus

Les leaders syndicaux ont annoncé la tenue de trois jours complets de grève consécutifs du 21 au 23 novembre, partout au Québec, si les négociations avec le gouvernement Legault demeurent dans l'impasse.

On ne veut pas aller en grève générale illimitée, tout le monde aimerait que ce soit réglé avant la période des Fêtes, mais le gouvernement ne respecte pas la loi sur l'équité salariale et de la santé et sécurité des travailleurs, critique Monica Chiasson, du Syndicat de l'enseignement de la région du Fer (SERF-CSQ).

Ouvrir en mode plein écran Plusieurs jours de grèves sont au programme des syndicats en novembre. Photo : Radio-Canada

Elle reproche au gouvernement d'appauvrir les femmes, qui représentent 78 % des employés de la fonction publique, selon les deux présidents.