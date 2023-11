La GRC demande aux Coaticookois de surveiller les passeurs

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a demandé à la population de la MRC de Coaticook de garder l'œil ouvert afin de repérer les gens qui pourraient traverser la frontière illégalement.

Le corps policier fédéral craint que des passeurs empruntent des chemins estriens pour traverser la frontière canado-américaine, comme le chemin Roxham est fermé.

La GRC a demandé une rencontre avec tous les maires de la MRC de Coaticook, pour nous demander si on avait constaté des passages illégaux, puisqu'on sait que notre MRC fait la frontière avec les États-Unis. Effectivement, il semble que dans le coin d'East Hereford, on en voit beaucoup , a témoigné le maire de Coaticook, Simon Madore, au micro de Par ici l'info.

La GRC a rencontré Coaticook en particulier en raison de nos épiceries et marchands de vêtements. Les policiers se sont dit que s'ils [les passeurs] passaient quelque part, ils allaient nécessairement venir s'approvisionner à Coaticook. Ils nous ont demandé d'être à l'affût de tout ce qui se passe , a-t-il ajouté.

La GRC demande aux résidents de Coaticook de surveiller les passeurs illégaux.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Par ici l'info. La GRC demande aux résidents de Coaticook de surveiller les passeurs illégaux ÉMISSION ICI PREMIÈRE Par ici l'info Écouter l’audio (La GRC demande aux résidents de Coaticook de surveiller les passeurs illégaux. 5 minutes 12 secondes) Durée de 5 minutes 12 secondes 5:12

Ainsi, si le maire ou des citoyens de Coaticook et des environs constate la présence d'individus suspects, dont la conduite s'apparente à celle d'immigrants illégaux, il leur est recommandé de communiquer avec la GRC .

Publicité

C'est sûr qu'on voit des choses louches parfois. On entendait parler de situations dans lesquelles cinq ou six personnes se trouvent dans une même voiture. Est-ce que ces gens sont vraiment des immigrants illégaux, ou bien s'ils sont légaux ? Ce n'est pas vraiment à nous de le voir. On ne peut que le dire aux policiers et ce sera à eux de venir constater.

Une demande dérangeante

Aux yeux de Simon Madore, cette demande des policiers fédéraux n'a pas lieu d'être, dans un contexte ou la GRC n'est plus présente depuis quelques années dans le secteur.

Ce n'est pas vraiment aux citoyens, au maire et aux conseillers de faire le travail de la GRC. Quand on avait un bureau à Coaticook, les agents étaient beaucoup plus proches, ils pouvaient se rendre très rapidement à la frontière s'il y avait un appel de service.

Je vois ça avec un peu d'amertume, quand on coupe des services au gouvernement et qu'on demande à la population d'être leurs yeux et leurs oreilles. Je trouve cela un peu fatigant.

Lors de la rencontre, le maire de Coaticook a fait part aux représentants de la GRC de ses états d'âme en lien avec cette situation.

Publicité

Je leur ai dit qu'ils devraient revenir dans la région, s'équiper autrement pour être davantage à proximité des faits. On constate des choses beaucoup plus facilement quand on est près des lignes américaines.

M. Madore estime par ailleurs que la population québécoise devrait être mieux informée sur les impacts d'un nombre croissant de passages illégaux à la frontière en raison de la fermeture du chemin Roxham.