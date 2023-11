Sluice dépoussière des archives pour son nouvel album

Le groupe pop-rock acadien Sluice vient de faire paraître son deuxième album intitulé Archiviste, un opus qui est à la fois une leçon d'histoire et une lettre d'amour à la région de Par-en-Bas, d'où ses membres proviennent.

Pour composer les textes des dix pièces, le musicien et leader du groupe Trevor Murphy s'est plongé dans une résidence artistique au Lieu historique national du Canada du Palais-de-Justice-et-Prison-du-Canton-d'Argyle, à Tusket.

Si le premier album Le succès par le travail était un témoignage d'expériences vécues dans la jeunesse du musicien, le deuxième s'appuie plutôt sur des histoires puisées dans des centaines d'années de journaux, de manuscrits, de registres de propriété et de photos.

On présente la région pour dire que c'est vraiment une place qui est spéciale et qui a une histoire extrêmement creuse, et c'est vraiment de quoi qu'on devrait plus parler , explique le musicien Trevor Murphy.

Histoires et folkore

L'album déterre une panoplies d'histoires qui documentent un passé souvent méconnu, comme avec la chanson Madeleine, qui raconte l'histoire vraie d'une femme, Madeleine d'Entremont, qui aurait échappé par deux fois à la déportation des Acadiens après l'année 1755. Elle aurait survécue toute seule dans les bois de Pubnico, avant de se marier en France où elle vécut jusqu'à sa mort.

C'était vraiment important pour moi de créer une oeuvre qui pourrait être utilisée pour générer de l'excitation autour de la culture de la région, des histoires qui sont là, et qui ne sont pas trop évidentes aux gens, et qui certainement ne l'était pas à moi, comme jeune.

Quand il était plus jeune, la région n'était pas particulièrement spéciale pour le musicien basé depuis plusieurs année à Halifax, et il n'attendait que le jour où il pourrait la quitter. Grâce à sa démarche musicale et son étiquette de musique Acadian Embassy, il a crée son propre chemin pour y revenir et enfin l'apprécier.

Publicité

Un son plus rock

L'album, qui a un son plus rock et plus léché que le premier, a été enregistré à Toronto par Thomas D'Arcy (The Sheepdogs, July Talk et le NOBRO), puis mixé par Jay Dufour, qui a travaillé notamment avec Avril Lavigne.

On cherchait une progression dans les sonorités , ajoute le leader de Sluice. On voulait créer un album à haute résolution, vraiment glossy, mais surtout vraiment rock.

Le lancement de l'album aura lieu le 1 novembre à Montréal, dans le cadre du festival Coup de coeur francophone.