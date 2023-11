Comment mesurer le succès de l’intégration des nouveaux arrivants?

Dans le cadre de la semaine de l'immigration francophone, Radio-Canada a sondé plusieurs immigrants et des spécialistes sur ce qu'est une intégration réussie. Morceaux choisis.

Trouver du travail, scolariser ses enfants dans une école de son choix et surtout maîtriser le français et l’anglais, voilà les principaux témoignages de nouveaux arrivants et d'intervenants du milieu, sur la réussite de l’intégration. Ils affirment que l’emploi est la clé du succès dans un nouvel environnement.

Une personne immigrante qui a réussi est celle qui a pu avoir un travail à temps plein et un revenu qui permet de vivre et de faire vivre sa famille , explique Antoine Ndayizamba, un Canadien d’origine burundaise.

Pour lui, le fait de maîtriser la communication dans la recherche de services constitue également un autre facteur qui peut contribuer au succès.

« Il est toujours difficile de trouver des services de santé en français à Windsor. C'est un défi d'intégration », selon Antoine Ndayizamba.

Une personne capable de pouvoir s’exprimer facilement et solliciter des services dans les deux langues officielles a elle aussi réussi , ajoute M. Ndayizamba.

Zaina Kere-Kere est une demandeuse d’asile, originaire de la République démocratique du Congo. Selon elle, l’accueil dont elle bénéficie présage un succès dans son processus d’intégration.

Quand j’arrive ici et qu’on me reçoit dans une structure d’accueil, pour moi c’est déjà un succès , explique Mme Kere-Kere, qui est arrivée seule à Windsor en septembre dernier, laissant derrière elle trois enfants et son mari à Kinshasa.

Zaina Kere-Kere pense qu'elle parviendra à l'intégration parfaite le jour où sa famille laissée à Kinshasa la rejoindra dans son nouveau pays d'accueil.

Au-delà de la requête de ma demande d’asile, le prochain succès serait de trouver un emploi , explique Mme Kere-Kere.

Samuel Missoumba, originaire du Cameroun, est arrivé à Windsor en 2018. Deux ans plus tard, il obtient un poste à temps plein dans une école à Windsor.

M. Missoumba détient un baccalauréat en éducation de l’Université d’Ottawa décroché en 2020. Il enseigne dans une école publique francophone à Windsor.

« J'aime ce que je fais parce que c'est dans mon domaine de prédilection en informatique », explique M. Missoumba.

J’ai fait preuve de beaucoup de résilience. Je peux aujourd’hui dire que mon intégration est une réussite , lance-t-il.

Selon le ministère ontarien du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences, la province a accueilli 9765 immigrants francophones, dont 1125 réfugiés en 2022.

Des facteurs de succès difficiles à mesurer

Selon Adèle Garnier, professeure agrégée au Département de géographie de l’Université Laval, et membre de la chaire sur les dynamiques migratoires mondiales, mesurer le succès ou la réussite des immigrants est une question complexe.

Selon la professeure Garnier, il n'est pas assez facile de déterminer des critères de réussite d'intégration pour les nouveaux arrivants. Tout dépend des objectifs de chacun, dit-elle.

Les facteurs qui déterminent la réussite ou le succès sont multidimensionnels, précise la professeure Garnier.

On pourrait dire par exemple que des immigrants de tel groupe dont le pourcentage de participation au travail est supérieur à celui des Canadiens qui sont nés au Canada est un succès , explique-t-elle.

C’est très compliqué parce qu’il n’y a pas de mesure objective.

Nabila Sissaoui, du Réseau en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest de l’Ontario a le même point de vue. On a remarqué que les facteurs de réussite chez les nouveaux arrivants sont quelque chose de très personnel. Tout dépend des aspirations de chaque personne , dit-elle.

Il y a ceux qui misent beaucoup plus sur l’inscription de leurs enfants dans des universités francophones, faire des études supérieures dans des universités francophones, trouver un emploi dans son domaine fait partie des éléments de succès.

Alain Dobie, directeur du Réseau en immigration francophone de la région Centre-Sud-Ouest de l’Ontario, ajoute pour sa part que la notion de succès dépend de chaque migrant par rapport à ses ambitions.

Si nos enfants vont dans une école de leur choix, de préférence en français, si on arrive à contribuer à l’économie de nos communautés respectives [...] J’appelle cela une intégration , explique-t-il.

Selon lui, on peut parler de réussite lorsqu’un immigrant contribue dans tous les aspects de la vie socioculturelle et économique.

La semaine nationale de l’immigration francophone se déroule jusqu’au 11 novembre 2023.