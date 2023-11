Disparition d’un jeune homme de Paspébiac

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a lancé en fin de semaine un avis de disparition au sujet d’un jeune homme de 19 ans, originaire de Paspébiac.

Jessy Duchesneau a été vue pour la dernière fois samedi, à Québec, vers 3 h du matin sur la rue Saint-Joseph est, à Québec.

Le SPVQ dit avoir des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Le jeune homme mesure 1m86 et pèse 77 kg. Il a les cheveux et les yeux bruns. Au moment de sa disparition, il portait un chandail noir, des pantalons bleu pâle et une casquette noire.

Dans la région, la Sûreté du Québec restera en soutien, en cas de signalement sur le territoire gaspésien.

La police demande d’ailleurs à toute personne qui pense avoir aperçu Jessy Duchesneau de composer le 9-1-1.